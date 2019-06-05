执政联盟“吵个不停” 意大利总理“威胁”辞职

意大利总理朱塞佩·孔特3日说，如果共同执政的联盟党与五星运动继续“吵个不停”，他将辞职并寻求重新举行议会选举。

孔特当天在总理府召开记者会，发出“最后通牒”：“我在这里不是为了混日子。如果他们不能明确地承担责任，我将辞职。”孔特所说他们，指副总理兼内政部长、联盟党党首马泰奥·萨尔维尼和五星运动党首路易吉·迪马约。

意大利去年3月举行议会选举，政治主张带有极右翼色彩的联盟党与民粹主义政党五星运动随后联手组建新政府。路透社报道，这两个政党“处处不合”，分歧大至主要基础设施建设项目、小至国家假期安排；近来因为欧洲议会选举结果关系更为紧张。

欧洲议会选举五年一次，26日晚在欧洲联盟全部28个成员国结束投票。联盟党的得票率为34%，远超五星运动。一些分析师推测，联盟党表现亮眼，今后可能甩开五星运动“单干”。

孔特召开记者会时，联盟党党首萨尔维尼在“推特”留言，说他希望继续维持执政联盟，“我们做了准备，我们希望向前走，没有太多时间可以浪费。联盟党已经就位”。

五星运动党首迪马约在记者会后说，政府拟定最早4日召开会议，讨论多项事务，包括联盟党希望推进的减税以及五星运动主张的设定最低工资。他在社交媒体“脸书”写道：“这是唯一能够最好地为国家服务的政府。”

由于执政两党不合，市场出现恐慌情绪，不少投资者开始抛售意大利国债。债务问题同样使意大利经济前景蒙上阴影。意大利政府数据显示，意大利债务规模为大约2.3万亿欧元，公共债务相当于国内生产总值(GDP)的131%。

意大利政府去年底与欧洲联盟达成协议，将2019财政年度预算案中财政赤字所占比例目标降至2.04%，但近日将这一比例目标调高到最初设定的2.4%，同时做出不提高增值税等承诺。多家媒体报道，这意味着政府债务问题可能进一步恶化。

孔特告诉媒体记者，政府将面对“棘手”的2020财年预算，因而需要赢得金融市场的信心。他说：“我们绝不能让毫无结果、毫无意义的争论浪费宝贵精力，或让我们偏离政府的目标。”（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：任付丽(实习生)、杨牧)