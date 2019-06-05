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美助理国务卿：美俄敲定将举行军控问题会晤

2019年06月05日09:14  来源：中国新闻网
 

据俄罗斯卫星网报道，美国助理国务卿汤普森在接受“防务一号”网站(Defense One)采访时表示，美俄两国敲定将举行军备控制问题会晤。

据报道，美国助理国务卿汤普森正在新加坡出席国际论坛。她就为何没在论坛期间与俄方探讨有关《新削减战略武器条约》延期问题说：“级别不同。”

她说：“美俄之间有一个单独的双边讨论机制。预计将在另一个级别上进行。我们将讨论这一问题。”

报道称，但她没有指出何时何地将举行这一讨论。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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