美助理国务卿：美俄敲定将举行军控问题会晤

据俄罗斯卫星网报道，美国助理国务卿汤普森在接受“防务一号”网站(Defense One)采访时表示，美俄两国敲定将举行军备控制问题会晤。
据报道，美国助理国务卿汤普森正在新加坡出席国际论坛。她就为何没在论坛期间与俄方探讨有关《新削减战略武器条约》延期问题说：“级别不同。”
她说：“美俄之间有一个单独的双边讨论机制。预计将在另一个级别上进行。我们将讨论这一问题。”
报道称，但她没有指出何时何地将举行这一讨论。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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