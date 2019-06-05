法国总理菲利普4日宣布，为避免资源浪费和环境污染，法国将禁止销毁未售出的非食品类商品。
据法国总理府当天发布的消息，禁止销毁的商品包括衣服、家用电器、卫生和化妆用品等。此项举措是法国政府在全球首次提出，目的是从2021年底或2023年底起，完全实现此类未售出商品的捐赠和回收。
菲利普当天在巴黎市区一家商场说，法国每年有价值超过6.5亿欧元的非食品类全新商品因未售出而被丢弃或销毁，“这是令人震惊的巨大浪费”。
2016年，法国宣布禁止浪费食品类商品。此次出台的新规被视为对之前措施的补充，将被写入正在起草的《循环经济法》。
不过，法国奢侈品行业担心，此项规定将会造成未被售出的奢侈品被廉价甩卖的情况。对此菲利普表示，法国政府将为奢侈品企业履行新规做出特殊安排。（记者徐永春）
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