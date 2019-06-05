朝鲜敦促美国切实履行朝美共同声明

据朝中社4日报道，朝鲜外务省发言人当天表示，朝方有意继续履行新加坡朝美共同声明，寻找双方利益交集与建设性解决方案，但如美国继续回避其已承诺的应尽义务，坚持敌视朝鲜政策和朝鲜先行弃核等单方面主张，那么这一历史性的共同声明难免沦为一纸空文。
这名发言人说，过去一年间，朝鲜为建立新型朝美关系、构建朝鲜半岛持久稳定和平机制、实现朝鲜半岛无核化，付出了持续努力，主动采取了一系列实践举措，但令人遗憾的是，美国在过去一年间有意回避履行朝美共同声明，一味要求朝方单方面弃核，意欲以实力扼杀朝鲜的企图越发露骨。
这名发言人还说，在历史性的“6·12”朝美共同声明即将迎来签署一周年之际，美国应好好回顾过去一年，考虑清楚究竟何为正确的战略选择，改变现有立场，早日对朝鲜的要求作出回应，“我们的耐心是有限的”。（记者程大雨 江亚平）
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