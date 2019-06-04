俄罗斯各界期待习主席访问

中国国家主席习近平即将于6月5日至7日对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。俄罗斯各界都热切盼望习主席的此次访问，并希望中俄两国间的合作可以进一步深化。

对于正在积极准备参加圣彼得堡国际经济论坛的俄罗斯青年创业者来说，他们更希望能有机会在论坛现场，亲身聆听习主席的讲话，希望两国领导人能够达成更多协议，为两国青年创造更多的创业就业机会。

圣彼得堡俄中青年创业协会副会长 恰切娃：我们非常期待习近平主席来访，希望能有机会在现场听习主席讲话，也期待两国长期保持互惠互利的合作关系。

伊戈尔·施努申科是俄罗斯资深媒体评论员，他已经连续多年参与了圣彼得堡国际经济论坛的报道工作。他认为，俄中两国支持对方举办重大主场外交活动已成惯例，他希望本次论坛能够吸引更多中国的互联网科技企业，参与到两国合作中来。

俄罗斯新闻评论员 伊戈尔·施努申科：习近平主席来参加论坛，更证明了他对中俄关系的重视，我认为中俄关系这次能更上一层楼，希望未来中俄间的合作从能源领域发展到科技、互联网、高新技术等产业，我希望这些领域的合作能受到重视，中俄两国的合作迈入全新的阶段。

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