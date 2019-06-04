加拿大公布“原住民种族灭绝”调查报告

新华社渥太华6月4日电（记者李保东）加拿大失踪和被谋杀原住民妇女和女童国家调查委员会3日向总理特鲁多提交报告，报告反映了加拿大原住民妇女和儿童所面临暴力行为威胁的严峻局面。

这份报告长达1200页，调查历时三年多，收录了超过2000人的证词，耗资9200万加元（约合6800万美元）。报告表明，仅1980年至2015年间，就有数千名原住民妇女和女童失踪或被谋杀，她们是“加拿大种族灭绝”的牺牲品，反映了加拿大“根深蒂固的殖民主义”和“国家无能”。

调查显示，加拿大原住民妇女和女童被谋杀或失踪的可能性是加拿大其他人口群体的12倍，是白人妇女的16倍。2001年至2015年间，加拿大所有遭谋杀的女性受害者中，原住民妇女和女童约占25%。加拿大总人口约3700万，而原住民仅有约160万。

报告呼吁加拿大各级政府、执法机关和公众采取有效措施，解决针对原住民妇女和女童的暴力行为。

特鲁多在接受报告时表示，政府将仔细研读这份报告，并制定和执行一项国家行动计划，控制对原住民妇女和女童的暴力行为。

2016年，特鲁多宣布成立失踪和被谋杀原住民妇女和女童国家调查委员会，对过去30年原住民妇女和女童失踪或被谋杀的案件展开调查。此前，联合国人权事务高级专员办公室曾多次批评加拿大未能有效解决原住民妇女失踪和被谋杀问题。

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