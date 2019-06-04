原标题：开启中俄关系新时代——习近平主席俄罗斯之行三大看点

新华社北京6月4日电 开启中俄关系新时代——习近平主席俄罗斯之行三大看点

新华社记者郑明达、马卓言

应俄罗斯总统普京邀请，国家主席习近平将于5日至7日对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。

今年是新中国成立70周年，也是中俄建交70周年。专家表示，习近平主席此访在两国关系发展进程中具有里程碑意义，必将在新形势下推动中俄关系实现更大发展。

看点一：元首外交 再迈中俄关系新台阶

此次出访，是习近平主席连任国家主席后首次对俄罗斯进行国事访问，也是他2013年担任中国国家主席以来第八次到访俄罗斯。

在中国社会科学院大学国际关系学院院长李永全看来，这既是一次“惯例”访问，又是一次“特殊”往访。

李永全说，中俄素有元首年度互访的惯例。“这次在重要时间节点的访问，有利于双方就重大双边、国际和地区问题进行对表，为中俄全面战略协作伙伴关系进一步发展作出部署。”

作为两大邻国，中俄自建交以来，共同走过了极不平凡的历程。

“中俄关系经受住了历史风云和各自国内变化的种种考验，日益成熟、稳定、坚韧，并且找到了一条正确的相处之道。”中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志说，当前，双方在政治上彼此信任，经济上互利合作，国际事务中相互支持，成为当今大国关系的典范。

4月26日，习近平主席同来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的普京总统举行了年内首次会晤，为双方共同庆祝建交70周年开了个好头。

“当前，两国关系已站在新的起点，面临新的历史机遇。”孙壮志说，期待两国元首全面总结过去70年中俄关系发展经验，对未来关系发展作出顶层设计和战略规划。

看点二：携手规划 开辟务实合作新前景

访问期间，除国事活动外，习近平主席将同普京总统共同出席中俄建交70周年庆祝大会等一系列丰富多彩的人文交流活动，签署或见证签署重要合作文件。

专家表示，近年来，中俄各领域务实合作呈现良好势头，两国关系的政治优势正源源不断转化为务实合作成果。2018年，中俄双边贸易额突破1000亿美元。

孙壮志说，中俄经贸合作在规模和质量上不断实现新突破，结构持续优化，内生动力不断增强。未来，双方可在继续进行战略性大项目合作的同时，挖掘中小企业合作潜力，提升两国地方合作水平，进一步培育和挖掘其他领域的新增长点。

两国地方合作逐步实现深度对接：建立“东北-远东”“长江-伏尔加河”两大区域性合作机制，成立中俄友好、和平与发展委员会地方合作理事会，缔结140对友好省州和城市关系。

5月31日，中俄标志性项目“一管两桥”之一的中俄边境首座公路桥——黑河—布拉戈维申斯克界河公路大桥合龙；此前，大熊猫“如意”和“丁丁”已抵达俄罗斯，开启为期15年的旅居生活。

“全方位、深层次、多领域的中俄互利合作格局正在形成。”中国现代国际关系研究院前院长季志业说，相信随着“一带一路”与欧亚经济联盟不断深入对接，中俄两国及相关地区国家间的合作潜力将得到进一步释放。

看点三：加强协作 为国际秩序注入正能量

访问期间，习近平主席还将出席圣彼得堡国际经济论坛，在论坛全会致辞，阐述中方在可持续发展领域的重要主张，同各方一道，倡导多边主义，完善全球治理，实现地球村共同发展繁荣。

本届论坛全会的主题是“打造可持续发展议程”。孙壮志表示，当前，国际上单边主义、保护主义抬头，各国可持续发展面临前所未有的挑战。“在此背景下，中俄以牢固的伙伴关系和不断扩大的务实合作，为世界经济注入确定性。”

“不仅在经贸领域，中俄两国在几乎所有重大问题上都保持着密切沟通，持有相同或相近立场。”李永全说，两国间不结盟、不对抗、不针对第三方的新型国家关系为国际社会树立了榜样。

专家指出，中俄在联合国、二十国集团、上合组织等多边框架下开展密集、高效的沟通与协调，旗帜鲜明地倡导多边主义和开放型世界经济，在风云变幻的国际形势中发挥了压舱石和稳定器作用。

“相信在双方共同努力下，习近平主席此次俄罗斯之行一定会取得圆满成功，推动中俄关系开启更高水平、更大发展的新时代，为两国发展振兴和世界和平稳定作出更大贡献。”季志业说。

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