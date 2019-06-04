原标题：专访：期待习近平主席访俄将两国合作提升至新水平——访俄国家杜马国际关系委员会第一副主席诺维科夫

新华社莫斯科6月4日电 专访：期待习近平主席访俄将两国合作提升至新水平——访俄国家杜马国际关系委员会第一副主席诺维科夫

新华社记者栾海

俄罗斯国家杜马（议会下院）国际关系委员会第一副主席、俄罗斯共产党中央委员会副主席德米特里·诺维科夫日前在莫斯科接受新华社记者专访时表示，俄方期待中国国家主席习近平6月份的访问将俄中合作提升至新水平。

诺维科夫表示，近些年来，俄中元首每年多次会晤已成为好传统。俄中双方均为习近平主席此访进行了细致的准备。

诺维科夫说，在习近平主席领导下，中国积极推动构建人类命运共同体，持续开展互利互惠的国际合作。

诺维科夫说，“构建人类命运共同体正体现在‘一带一路’建设中”。他说，“一带一路”倡议提出5年多以来，其落实取得了诸多成绩。“今年4月在北京举行的第二届‘一带一路’国际合作高峰论坛的盛况印证了‘一带一路’建设的成功推进。”他表示，俄方是“一带一路”建设的重要伙伴。

诺维科夫说，俄中在能源、运输和科研等领域的合作计划正顺利落实。数据显示，在俄罗斯工业设备的各大海外供应商当中，中国企业的份额日益增大。此外，俄中在上合组织、金砖国家和其他地区和国际组织内的合作具有重大意义。

诺维科夫说，习近平主席此次对俄罗斯的国事访问非常重要，俄方期待此访将俄中合作提升至新水平。

“当前国际局势风云变幻，俄中不断密切双边关系、有效开展合作，将给国际社会树立起非常重要的范例。俄中友好完全符合两国和世界人民的长久利益，处于历史最高水平的俄中合作为当今世界提供了合作典范。”诺维科夫说。

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