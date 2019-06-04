朝鲜大型团体操和艺术演出《人民的国家》在平壤举行首演

朝鲜大型团体操和艺术演出《人民的国家》3日晚在平壤五一体育场举行首场表演，朝鲜最高领导人金正恩和数万名观众观看。
夜幕降临后，一组无人机飞入五一体育场上空，组成蓝红色朝鲜国旗图案和“人民的国家”朝鲜语字样，拉开了演出帷幕。在一个半小时的演出中，数万名朝鲜演员通过体操、舞蹈、声乐、杂技等形式多样的表演，展现出朝鲜革命与战争、政治和军队建设、民生与经济发展以及对外交往等历史画卷，赢得观众的热烈掌声。
朝鲜有组织举行大型团体操的传统，曾以参演人数载入吉尼斯世界纪录的大型团体操《阿里郎》是朝鲜团体操的代表作之一。2018年，朝鲜为庆祝建国70周年打造了名为《辉煌的祖国》的大型团体操和艺术演出，反映朝鲜建国以来在各领域取得的成就。
据悉，此次《人民的国家》演出将持续至10月中旬。（记者程大雨 江亚平）
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