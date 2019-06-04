黎巴嫩北部一城市发生多起袭击致3人死亡

黎巴嫩北部城市的黎波里3日晚发生多起袭击事件，造成至少3人死亡、多人受伤。此外，袭击者在被追捕过程中自爆身亡。

黎巴嫩军方3日发表声明说，一名武装分子当天深夜开枪袭击了的黎波里一家银行、的黎波里市政大楼的安全部队哨所和一辆军车，造成一名军人死亡，另有多人受伤。

声明还说，袭击发生后，黎巴嫩军队和安全部队展开大规模搜捕，随后把袭击者围困在的黎波里市内一栋居民楼里，双方发生激烈交火，一名军人死亡。袭击者随后引爆身上的炸弹背心自爆身亡。

黎巴嫩安全部门一名消息人士告诉新华社记者，安全部队一名成员也在当天的袭击中死亡。

另据黎巴嫩当地媒体报道，这名袭击者据信与极端组织“伊斯兰国”有关联。（记者李良勇）

(责编：马靓辉(实习生)、杨牧)