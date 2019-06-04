第九届法国中国电影节在巴黎开幕

第九届法国中国电影节3日晚在巴黎开幕，7部中国电影将在法国多地参加展映。

第九届法国中国电影节由巴黎中国文化中心、中国国家电影局和法国百代集团共同主办，将在巴黎、戛纳、马赛、里昂、留尼汪、斯特拉斯堡和布雷斯特等地举办近一个月的电影展映活动，展映影片包括《无双》《红海行动》《影》等多部2018年上映的国产影片。

电影节中方主席、巴黎中国文化中心主任严振全说，法国中国电影节承载着增进中法两国友谊的文化使命，电影节以更优质的内容、更专业的组织、更丰富的题材、更兼顾法国观众需求的影片类型，通过电影这一媒介，与法国观众分享中国人民的生活方式和中国文化理念，推动两国人民之间的相互了解。

电影节法方主席、法国百代集团总裁勒罗姆·塞杜表示，中国电影市场发展迅速，突显中国文化的无穷魅力。在法中两国建交55周年之际举办第九届法国中国电影节，对进一步促进两国专业人士和政府机构之间的交流合作具有重要意义。

为方便法国民众购票，巴黎中国文化中心联合法国当地媒体构建了售票平台，仅在巴黎地区已预售超过2000张电影节门票。

中国驻法国大使翟隽，电影节形象大使、法国导演兼法国电影资料馆馆长科斯塔·加夫拉斯，法国导演安妮·方丹，以及电影节特邀嘉宾中国演员陈数和法国演员阿奈丝·德穆斯捷等出席了3日的开幕式。（记者杨一苗 韩茜）

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