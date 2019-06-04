专访：“让电影打开一扇了解中国的五彩之窗”——访法国中国电影节中方主席严振全

第九届法国中国电影节3日晚在巴黎开幕，电影节中方主席、巴黎中国文化中心主任严振全在接受记者专访时说：“以电影为媒介，中国和法国这两个电影大国对彼此的兴趣和关注在日益增长。”

在本届中国电影节举办期间，《无双》《红海行动》《影》等多部优秀中国电影将陆续在法国的巴黎、里昂、马赛、戛纳等7座城市放映。严振全说，这次电影节组委会选择了具有高质量艺术水准、积极向上的思想内涵并有较高商业价值的影片，同时选片还兼顾了法国观众的欣赏习惯。

严振全表示，与往届法国中国电影节相比，这次选择的电影类型更多样、题材风格更加多元，既有《红海行动》这样体现中国精神气度的优秀作品，也有水墨如画、禅意武侠的《影》，还有《照相师》这样展现中国老百姓生活变迁的温暖之作。

“希望这些优秀影片能带着法国观众了解中国普通人的生活百态，从中体验中国人民的情感和精神世界，在感知中国电影发展脉动的同时，又能探寻到中国文化的内涵和理念。”严振全说。

中法两国以电影为媒介进行文化交往由来已久。1958年中国与法国合拍电影《风筝》，这也是新中国第一部同国外合拍的电影。半个多世纪以来，在两国政府支持和双方业界共同努力下，中法两国电影合拍佳作不断。据严振全介绍，自2011年创立以来，法国中国电影节不仅向法国民众引荐了多部优秀中国影片，还促成了《夜莺》《狼图腾》等中法合拍电影的诞生。

在严振全看来，法国中国电影节的举办，使法国观众对中国电影的关注持续增加。2018年第八届法国中国电影节期间，有超过5万人次的观众走进电影院欣赏中国影片，这说明法国民众对中国发展现状和文化事业了解的需求在不断增长。“用电影讲述的‘中国故事’正在促进中法两国不断加深了解、深入合作。”

“法国是电影大国，其电影创作在国际上持续产生着影响力，”严振全说，“看电影也已经成为法国普通百姓日常生活的一部分，这一方式可以促进法国民众了解其他国家的文化和历史。未来法国中国电影节还将继续丰富展映内容，希望通过纪录片、旅游风光片等多种类型影视作品，不断让法国大众了解中国。”

今年正值中法建交55周年，法国中国电影节也已成为中国官方在海外举办的规模最大的中国电影节。“这一光影盛会打开了一扇了解中国的五彩之窗，”严振全说，“希望通过中法之间在文化领域的交流和合作，让法国民众能感知到更多两国在文化领域的共同之处，了解新中国70年来发生的巨大变化。”（新华社记者杨一苗）

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