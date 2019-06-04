中俄经贸合作质量连年攀升

近年来，中俄全面战略协作伙伴关系不断推进，两国元首常来常往，为中俄经贸合作指明前进方向。“一带一路”倡议与欧亚经济联盟建设对接日渐顺畅，成果初步显现，中俄双边经贸合作品质和体量节节攀升，地方合作打开了创新发展新局面。

2018年，中俄双边贸易额突破千亿美元大关，达到1070.6亿美元，同比增长27.1%。同时，中俄非能源原料贸易合作稳步增长。去年前11个月，中俄机电和高新技术产品贸易分别增长15%和29%，在高科技、电子商务、金融领域也不断开发新增长点，体现了中俄经贸合作的潜力与后劲。

经过10多年的努力，中俄能源合作已经枝繁叶茂，硕果累累。双方在石油和天然气领域不断取得突破，成为“一带一路”倡议和欧亚经济联盟对接落实的一大亮点，为中俄经贸稳定增长保驾护航。2017年年底，中国在俄实施的首个特大型能源合作项目——中俄亚马尔液化天然气项目正式投产，目前1、2、3期工程运转顺利，首船亚马尔液化天然气已运抵中国。2018年初，中俄原油管道二线正式运营。中俄东线天然气管道预计于今年底按期向中方供气，管道每年输送能力达380亿立方米。此外，中俄还正在就“北极液化天然气二号”项目合作保持沟通。

俄罗斯石油公司总裁谢钦说，两国在油气领域的合作符合自身根本利益，“在许多方面，俄罗斯将经济增长的前景与促进东部领土及自然资源开发联系起来。同时，中国有意确保其能源安全和可靠的供应渠道”。俄罗斯天然气工业股份公司副总裁梅德韦杰夫认为，俄罗斯向中国天然气出口量完全可以达到每年1000亿立方米规模，这是俄罗斯对欧洲天然气出口量的两倍。

近期在上海举行的第二十届中国国际食品和饮料展览会上，来自俄罗斯的商品很受欢迎。图为一家俄罗斯糖果展商工作人员在展台上推介产品。 新华社记者 方 喆摄

除了能源领域，农业领域合作也是中俄经贸合作的亮点之一。2015年以来，俄罗斯农产品进口替代政策推动本国农业快速发展，谷物等农产品产量、出口量大幅增加。同时，中国启动农产品进口多元化策略，两国在农业领域的合作可谓水到渠成、不谋而合。俄罗斯贸易与工业委员会远东地区代表巴维尔·库德里亚夫采夫表示，“中国消费者已经爱上了风味独特的俄罗斯农产品。俄罗斯的葡萄酒和格瓦斯值得中国消费者尝试”。2017年，中国成为俄第一大食品进口国。2018年，双边农产品贸易额达52.3亿美元，增长28.2%。目前，双方在乳制品和禽肉相互准入方面正在取得积极进展。

2018年及2019年是中俄地方合作交流年，2018年9月份，两国在东方经济论坛上就扩大和深化双方地方合作达成新共识，有力地促进了双方在投资、交通基础设施等重点领域的合作。目前，中俄双方建立了“长江—伏尔加河”“东北—远东”两大区域性合作机制，以及中俄友好、和平与发展委员会地方合作理事会，缔结140对友好省州和城市关系，实现了领域和地域“全覆盖”。两国地方政府通过中俄博览会、中俄地方合作论坛、东方经济论坛及其他两国主场论坛、博览会等平台，积极对接合作项目，共同寻觅发展良机。俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克积极开拓对华文化旅游市场，以独特的欧洲港口城市风情吸引中国游客，通过举办螃蟹节、贻贝节等，打造“海洋旅游”“美食旅游”新名片。

展望2019年，在两国元首频繁互动所营造的良好氛围中，在“一带一路”倡议指引下，中俄在战略对接、务实合作内涵、人文领域交流等方面将取得更突出的成绩，两国关系将向更高层次发展。（经济日报-中国经济网驻莫斯科记者 赖毅）

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