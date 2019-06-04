伊拉克再判两名法籍“伊斯兰国”成员死刑

伊拉克首都巴格达一家法院2日判处极端组织“伊斯兰国”两名法国籍成员死刑，从而使过去两周遭伊方判处极刑的“伊斯兰国”法籍成员增加至9人。
法官当天判处“伊斯兰国”两名法籍男性成员死刑，其中一人名为维亚内·乌拉吉，30多岁。乌拉吉5月底首次出庭，当时声称受羁押时遭刑讯逼供，法院随后下令对他作体检。
法新社报道，法官2日在宣判前说：“体检报告显示，他身体没有受折磨痕迹。”
伊拉克一家法院5月28日判处“伊斯兰国”另外两名法籍成员死刑。法国外交部长让－伊夫·勒德里昂当天说，法方已经着手与伊方磋商，寻求法籍“伊斯兰国”成员免于死刑。
法新社报道，自2018年初以来，伊方判定500多名“伊斯兰国”外国籍成员有罪。依据伊拉克法律，这些被告可以在30天内对判决提出上诉。（安晓萌）【新华社微特稿】
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