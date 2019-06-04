奥地利过渡政府宣誓就职

布丽吉特·比尔莱因和她领导的奥地利过渡政府3日在维也纳霍夫堡宫宣誓就职，这位69岁的前宪法法院院长由此正式成为奥地利史上首位女总理，任期将持续到今年9月大选。

过渡政府共有12名成员，6男6女，是奥地利第二共和国历史上最精简的政府，也是女性比例最高的政府。

奥地利总统范德贝伦在过渡政府就职仪式上发表讲话说，过渡政府在这个“并不容易的形势下”担当如此重任显示了政治责任感，他深信过渡政府将是有力而稳定的。

范德贝伦呼吁国民不要对从政者都失去信心，称“伊维萨岛丑闻”体现了政客最糟糕的一面。他还请求民众在今年秋天大选时积极投票。

比尔莱因表示，深知自己责任重大，将以谦卑之心接受这份工作。她说，一个“稳固、宜居、包容”的奥地利是政府工作的首要目标，她将努力寻求获得“公民、议会各党派、政府官员、公民社会和宗教团体”的信任。

5月18日，时任奥地利副总理和自由党主席的施特拉赫因在伊维萨岛一处豪华别墅内被拍摄的、涉嫌与俄罗斯富商“利益输送”的视频曝光而被迫辞职。时任总理库尔茨随即宣布结束人民党和自由党近一年半的执政联盟，提前举行大选。27日，反对党社民党在议会对库尔茨及其政府提出不信任案，获得议会通过，库尔茨成为1945年奥地利第二共和国成立以来首位被罢免的总理。范德贝伦30日宣布任命比尔莱因为过渡政府总理。（记者赵菲菲）

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