特朗普“经济高参”即将离任 正值贸易摩擦之际

美国总统唐纳德·特朗普2日晚宣布，白宫经济顾问委员会主席凯文·哈西特“不久”将离任。

作为特朗普就职以来“服务期较长”的高级幕僚，哈西特自称主动请辞。观察人士注意到，这名保守派经济学家决定离任，正值美国与多个贸易伙伴摩擦升级之时。

【“真朋友”】

特朗普2日晚飞赴欧洲、开始一系列访问前，借助社交媒体“推特”宣布这一消息，没有提离任原因，称赞哈西特“表现得棒”。“我想谢谢凯文（·哈西特）做的一切，他是真正的朋友。”

哈西特现年57岁，曾任保守派智库美国企业研究所常驻学者和国内政策研究主任，重点研究税收政策对企业行为和民众福利的影响，2017年9月出任白宫经济顾问委员会主席。

白宫经济顾问委员会和国家经济委员会是美国总统两大主要经济顾问班子。白宫经济顾问委员会一般由三名学术型经济学家组成，按照路透社的说法，工作重点是在白宫内部做研究，与拉里·库德洛主管的国家经济委员会相比，较少从事各政府机构之间的政策协调。

美国《华盛顿邮报》报道，作为保守派经济学家，哈西特长期主张开放的贸易政策，只是，他近几个月为特朗普极具对抗性的政策路径辩护。这名共和党籍总统上周以征收关税威胁邻国墨西哥，要求后者在遏制非法移民方面更有作为。

【“无关联”】

哈西特2日晚接受一家媒体采访时说，离任一事是他本人提出，无关近期美国与他国的贸易冲突升级。

在他看来，贸易摩擦和离任是“完全不同的事情”，他认为白宫经济顾问委员会主席是一个任期两年的职位。

哈西特自称任内主要业绩是制定以减税为主要内容的税收改革法案、提升白宫经济顾问委员会所发布经济模型的透明度。

美国国会2017年12月通过税改法案，减税力度30年来最大。只是，白宫经济顾问委员会支持税改法案的依据从国会辩论开始前便受到猛烈攻击。

“哈西特认为减税将在相当大程度上提高工薪阶层的收入。他错了，”加利福尼亚州民主党籍联邦众议员罗希特·肯纳2日讽刺说，“幸运的是，他效力于一届认为事实无关紧要的政府。”

哈西特今年早些时候暗示联邦雇员因政府“关门”而休假，返工后“状况更好”，同样受到批评。

【引忧虑】

哈西特2日在采访中说，上周向特朗普表明去意，会留任白宫经济顾问委员会主席大约一个月。他拒绝回答是否与特朗普谈论继任者，只是说白宫经济顾问委员会“人才济济……会由可靠的人执掌”。

按照特朗普的说法，结束出访回美后，会任命一个“非常有天赋”的人接替哈西特。

特朗普定于3日抵达英国首都伦敦，开始为期3天的国事访问。

加利福尼亚大学伯克利分校经济学教授艾伦·奥尔巴克说，总统经济顾问的关键作用是拦下一些政策建议。在他看来，担任白宫经济顾问委员会主席期间，哈西特避免了不少“糟糕的事情”发生。

奥尔巴克担心，哈西特的继任者可能会放任特朗普领导的政府执行更多不明智的经济政策方案。（陈丹）（新华社专特稿）

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