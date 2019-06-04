美对话前继续施压 墨西哥重申希望保持友好关系

美国和墨西哥高级官员会晤前夕，美国总统唐纳德·特朗普2日继续施压，指认墨西哥多年来一直利用美国，要求墨方放弃“空谈”，为遏制非法移民采取“行动”。

白宫高级官员承认没有具体标准可以衡量墨方应对非法移民的举措是否“达标”。

同一天，墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔重申希望与美国保持友好关系。

【美要“行动”】

墨西哥经济部长格拉谢拉·马克斯2日说，她3日将在美国首都华盛顿会晤美国商务部长威尔伯·罗斯。两天后，美国国务卿迈克·蓬佩奥和墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德将分别率领两国代表团在华盛顿磋商加征关税事宜。

美国总统特朗普2日在社交媒体“推特”说，“墨西哥正派遣一个大代表团来谈边境（问题）”，多年来人们一直说我们应该与墨西哥谈，问题是墨西哥只索取不给予。“我们需要行动，不要空谈。”

特朗普说，墨西哥多年来一直利用美国，下周加征关税后这种局面会结束。他希望加税可以促使美国在墨西哥的企业及其就业机会重返美国。

特朗普5月30日宣布，6月10日起对墨西哥所有输美商品征收5%关税，施压墨西哥政府为阻截经墨西哥进入美国的中美洲移民采取措施。对墨关税随后每个月提高5个百分点，至10月提高至25%，以后续维持这一水平。

白宫办公厅代理主任米克·马尔瓦尼2日在美国《福克斯周日新闻》节目中说对墨西哥加征关税，美国总统唐纳德·特朗普态度“极其严肃”，但他承认加税没有具体的目标，这样做旨在与墨西哥政府合作，“确保情况确实好转”。

“没有具体的目标，没有具体百分比，但情况必须好转，”马尔瓦尼说，墨西哥政府必须采取措施让非法移民问题大幅度且迅速改善。

【墨要“自足”】

墨西哥总统洛佩斯1日暗示，可能为化解美国加税威胁而加强移民管控并期待华盛顿磋商能有“好结果”。

洛佩斯2日下午在墨西哥南部一家炼油厂的开工仪式上讲话，没有直接提及美墨贸易争端，重申希望与美国保持友好关系的愿望。

“墨西哥政府是美国政府的朋友。墨西哥总统希望与美国总统保持朋友关系。但最重要的是，我们是美国人民的朋友，”他说，“不希望任何人、任何事破坏我们美好、神圣的友谊。”

他当天在同一场合强调墨西哥要努力实现能源“自给自足”。

“我们和我们的子孙后代都希望生活在自由、独立和拥有主权的国家，我们不想成为任何国家的殖民地，”洛佩斯面对欢呼的人群说，“现在最重要的是生产原油。”

墨西哥所需汽油大部分从美国进口，洛佩斯希望墨西哥能实现自给自足。

路透社解读，洛佩斯过去谈及能源时使用过类似语言，但在美墨关系骤然紧张背景下，他的言论有额外分量。（王雪梅）（新华社专特稿）

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