摩洛哥逮捕3名与“伊斯兰国”有关联人员

摩洛哥内政部3日发表公报说，摩洛哥中央司法调查局当天逮捕3名与极端组织“伊斯兰国”有关联的人员。
公报说，3名嫌疑人年龄在26岁至28岁之间，在摩洛哥东南部城市拉希迪耶和廷吉尔附近活动，企图发动恐怖袭击。
公报说，调查显示，3名嫌疑人深受“伊斯兰国”极端思想影响，试图在当地招募人员加入极端组织。摩洛哥司法部门正在对此案进行进一步调查。
2003年5月，摩洛哥北部重镇卡萨布兰卡发生恐怖袭击，造成重大人员伤亡。摩洛哥随后采取预防性反恐措施，成效显著。据摩中央司法调查局的数据，2015年年初至2018年6月，摩洛哥捣毁53个恐怖主义团伙，将815名涉恐嫌疑人移交司法机关。（记者陈斌杰）
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】