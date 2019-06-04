摩洛哥逮捕3名与“伊斯兰国”有关联人员

摩洛哥内政部3日发表公报说，摩洛哥中央司法调查局当天逮捕3名与极端组织“伊斯兰国”有关联的人员。

公报说，3名嫌疑人年龄在26岁至28岁之间，在摩洛哥东南部城市拉希迪耶和廷吉尔附近活动，企图发动恐怖袭击。

公报说，调查显示，3名嫌疑人深受“伊斯兰国”极端思想影响，试图在当地招募人员加入极端组织。摩洛哥司法部门正在对此案进行进一步调查。

2003年5月，摩洛哥北部重镇卡萨布兰卡发生恐怖袭击，造成重大人员伤亡。摩洛哥随后采取预防性反恐措施，成效显著。据摩中央司法调查局的数据，2015年年初至2018年6月，摩洛哥捣毁53个恐怖主义团伙，将815名涉恐嫌疑人移交司法机关。（记者陈斌杰）

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