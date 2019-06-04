俄罗斯发行俄中建交70周年纪念币

俄罗斯中央银行3日发行金银纪念币，纪念俄中建交70周年。
据俄罗斯媒体报道，俄央行当天发行的纪念金币面值50卢布，发行量500枚。金币正面图案为俄罗斯国徽；背面图案左侧为克里姆林宫斯帕斯克塔楼，右侧为北京天安门城楼，中间为俄文“70周年”字样。
纪念银币面值3卢布，发行量5000枚。银币正反面图案与金币基本一样，但背面边缘增加了一圈彩色的装饰环。
俄罗斯央行表示，这次发行的纪念币为俄罗斯法定货币，可按面值金额自由流通。
今年是新中国成立70周年，也是中俄建交70周年。
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