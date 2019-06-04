中国成亚洲最大留学目的国

来华留学是中国改革开放事业的重要组成部分，是国家公共外交和人文交流的重要内容。当前，中国成为亚洲最大留学目的国，来华留学生规模趋于稳定，层次显著提升，学科分布趋于合理，服务国家重大战略和教育改革发展的作用日益凸显。同时，来华留学规范管理、内涵发展，逐渐建立“留学中国”品牌。

■规模趋于稳定，层次显著提升，学科分布趋于合理

记者从教育部获悉：2018年，共有来自196个国家和地区的49.22万名留学生，在全国31个省（自治区、直辖市）的1004所高等院校、科研院所和其他教育机构学习、研修、培训，中国继续保持亚洲最大留学目的国地位。越来越多的留学生来华攻读学历课程，学历生和研究生占比实现双增长。学历生总数25.81万人，占来华留学生总数52.44％，同比增长6.86%；研究生人数达8.5万人，比2017年增长12.28%。同时，留学生的专业结构不断优化。学习工科、管理、理科、艺术、农学的学生数量增长明显，同比增幅超过20%，显示出我国自然学科专业教育越来越具有吸引力。

教育部相关负责人介绍，中国政府奖学金杠杆作用持续显现。2018年共有来自182个国家的6.3万名中国政府奖学金生在华学习。其中学历生共计5.66万人，占比89.86%；研究生共计4.4万人，占总数的69.75%。中国政府奖学金对高层次人才的吸引力不断提升，引领来华留学向高层次、高质量发展。

■服务国家重大战略和教育改革发展的作用日益凸显

“积极落实领导人重要外交承诺，设立中非、中蒙、中坦、中埃和中印尼等专项奖学金；配合高级别人文交流机制，设立中美、中欧、中俄人文交流奖学金。”教育部相关负责人介绍，来华留学在服务国家重大战略和教育改革发展中的作用日益凸显。在服务国家“一带一路”建设中，来华留学承担责任使命，通过部委合作、省部合作、高校合作，在能源、交通、通信、金融、海洋等重大领域培养储备沿线国家人才，为“五通三同”、助力中国行业企业“走出去”提供了有力人才支撑。

2018年，“一带一路”沿线60多个国家来华留学生人数共计26.06万人，占总人数的52.95%。在服务教育改革发展中，来华留学助推“双一流”大学建设和教育国际化，支持高校将留学生培养与学校重点学科建设相结合，培养高层次、高质量的国际知华友华人才，助推高校国际化教学和科研的发展，为提升中国教育的国际影响力和竞争力作出了积极贡献。

■规范管理，内涵发展，打造“留学中国”品牌

规范管理，构建完整的来华留学政策链条，对于提升来华留学吸引力至关重要。当前，我国已经建立起较为完善的来华留学招生、教学、管理、服务和就业的法规政策体系，形成了较为完善的政策链条。出台学校招收和培养国际学生管理规定，明确国际学生的招收和培养条件，也明确了学校和各部门的管理责任，为进一步规范管理提供了法规依据。教育部联合外交部、人力资源和社会保障部于2017年初出台了《关于允许优秀外籍高校毕业生在华就业有关事项的通知》，逐步打通实习就业渠道，提升来华留学吸引力。

同时，积极推动来华留学教育质量规范建设，出台了《来华留学生高等教育质量规范（试行）》，同时鼓励第三方行业组织制订行业协会认证标准并开展试点认证工作，建立完善激励、认证、评估、督查等质量保障机制，促进“管办评”分离，逐步完善来华留学质量保障体系建设。坚持中国政府奖学金预科教育考核制度，不断完善预科教育；建设了52个来华留学示范基地，评选了300门英语授课品牌课程；坚持推进管理队伍建设，培训了来华留学生管理干部3000多人，设立了英语授课师资培训中心，培训了近千名英文授课教师，为来华留学教育质量建设提供内生动力。

教育部相关负责人介绍：以打造品牌活动为依托，增强在华留学生对中国社会的融入感，先后开展了多项文化体验和征文比赛等品牌活动，吸引了许多留学生积极参与，引导广大留学生走进矿山油田、农村社区，取得积极社会反响，极大增进了在华留学生对中国的认知，加深了对中国的理解。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 02 版）

(责编：田婉晴(实习生)、杨牧)