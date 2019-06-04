立己达人谋大同（“今日之中国”系列述评）

从小立志成为火车司机的泰国青年阿努帕·提帕拉，最近获得奖学金来中国学习铁路技术。得益于“一带一路”建设，他离“火车侠”的梦想更近了一步。

无独有偶，亚洲开发银行行长中尾武彦也在“一带一路”建设中找到了类似“感觉”。他日前表示，如有合适项目，亚行乐意参与“一带一路”建设。

从普通民众到国际机构，“一带一路”倡议的全球“圈粉”，是中国立己达人、共谋发展的一个缩影。今日之中国，高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，为乍暖还寒的世界经济注入一股“暖流”，在全球范围内赢得越来越多的支持者和同行者。

坚持开放发展互利共赢

137个境外国家和地区、21个国际组织、8000家中外企业及机构参展参会；成立全球服务贸易展望委员会；会议期间累计意向签约额达1050.6亿美元……夏日的京城，一场如火如荼、成果斐然的“京交会”，搭建起中外服务贸易高水平合作的纽带和桥梁，见证着中国构建全面开放新格局的坚定和执着，折射出中国经济发展的无限潜力和广阔前景。

当单边主义、保护主义逆流涌动之时，中国正以更深入的开放举措、更积极的贸易自由化便利化政策、更有效的国际公共产品供给，为全球经济增添活力和动力，日益成为世界发展的信心之源。

对世界经济增长贡献最大的国家，全球第一大出口国、第二大进口国，既是世界工厂也是世界市场……一连串令人瞩目的头衔标注着中国经济的实力、潜力与活力、韧性，让国际社会看到了中国与世界分享机遇的担当与作为。

2018年3月以来，美国政府不顾各方反对，单方面发起中美经贸摩擦。面对咄咄逼人的贸易霸凌，中方保持战略定力，沉着应对，展现了中国维护自身合法权益、捍卫多边贸易体制和国际贸易秩序的坚定决心。同时，中国始终按照既定方针，不为任何干扰左右，坚定不移奉行互利共赢的开放战略，充分开放中国机遇与世界共享。

从举办首届中国国际进口博览会到制定外商投资法，从降低关税水平到扩大外资市场准入，一系列扩大开放的硬招实招，向世界展现了改革不停顿、开放不止步的中国魄力。放眼全球，从非洲到拉美，从欧洲到中东，“一带一路”建设正在打破山海阻隔，拓展发展空间，联结全球市场，把“遗忘的土地”变成“希望的田野”，开启通向广阔世界的大门。

“在一些国家质疑全球化、多边主义，甚至开始采取一些贸易保护主义政策的背景下，共建‘一带一路’恰恰给我们提供了一个促进开放合作、推进自由贸易的好平台。”智利总统皮涅拉说。

有学者总结，当今世界经济正在形成一个以中国为桥梁的“双环流”体系，联结起发达国家与发展中国家，打通贸易、投资、产业链，创造全新需求与供给。中国作为“超级链接”和“共享中枢”，把互利共赢、和合共生作为打开未来的正确方式。

勇担大国责任增益世界

身处百年未有之大变局，面对大发展大变革大调整的国际形势，中国坚守道义，担当使命，为世界和平发展持续贡献正能量。

积极参与联合国维和等全球行动，努力维护世贸组织等多边机构权威……中国在捍卫多边主义和自由贸易体制上的努力，国际社会有目共睹。希腊总统帕夫洛普洛斯说，中国支持多边主义，在国际上重信守诺，这体现了古老中华文明的智慧和中国作为一个负责任大国的历史担当。

中国矢志不渝推动建立更加公平公正的国际秩序。不论是在中东还是拉美，面对国家间分歧摩擦和地区性冲突对立，中国一贯从事情的是非曲直出发，不拉偏架，不徇私利，说公道话，做公道事，为消弭冲突、化解分歧提供公平公正的建设性方案。

在当今世界诸多冲突动荡地区，中国越来越成为守护和平的信心和力量之源。从积极参与推进半岛问题的政治解决进程，到推动伊核、叙利亚、阿富汗、也门等热点问题磋商，中国一贯主张以和平对话替代冲突对抗，并提出照顾各方关切的中国方案，赢得国际“朋友圈”越来越多“点赞”。

从应对气候变化到促进全球可持续发展，从帮助发展中国家实现更好发展到促进国际反恐合作……在诸多需要担当责任的国际领域，中国怀着“天下一家”的情怀，尽己之力，贡献世界。

而与此相反，一段时间以来，作为世界最大发达国家的美国，其种种行动却在跟世界发展大潮逆流而行，跟国际社会人心背道而驰。“从6月10日起对墨西哥所有输美商品征收5%关税，直到非法移民停止经由墨西哥进入我们国家”——美国挥舞“关税大棒”，砸向近邻墨西哥。

从国际组织和多边协议“退群”，对别家挥舞贸易霸凌大棒，美国政府的霸蛮行径，危害国际合作，损害各方利益，遭到包括美国盟友在内的世界各国普遍反对。法国总统马克龙曾忧心忡忡地说，当今世界发生深刻变化，多边体系正面临崩塌。

面对有人开历史倒车搞“丛林法则”霸凌世界，中国始终坚持国际道义，努力构建人类命运共同体。谁在与世界共生，谁在与世界为敌？不言自明。

力推文明交流美美与共

初夏的北京，一场具有开创性意义的亚洲文明对话大会如约登场。除了亚洲47个国家代表与会，大会还邀请拉美、欧洲等其他地区代表，就文明交流展开广泛探讨。这场“文明之约”，发出支持文明交流互鉴的有力声音，释放出坚持相互尊重、力促文明交融的正能量，在全球引发积极回响和持久“共振”。

一段时间以来，“文明冲突论”“文明优越论”等错误论调甚嚣尘上，与民粹主义、种族主义相互呼应，引发广泛担忧。

文明没有高低贵贱之分，只有姹紫嫣红之别。站在人类文明和谐发展的视角，中国旗帜鲜明反对所谓“文明冲突”论调，致力于推动文明对话，为促进世界文明互鉴、实现持久和平贡献智慧和力量。

上海合作组织前秘书长阿里莫夫认为，这场文明对话有助于加强合作，实现亚洲和平与共同繁荣，也有助于解决国际恐怖主义和极端主义、贩毒、气候变化等人类共同难题。

一直以来，推动人文交流和文明对话都是中国外交的一个重要支点和一道靓丽风景。中国致力于把“一带一路”建设成“文明之路”，实现沿线各国各民族的文化大交流、文明大融合。在中国倡议下，共筑“文明之路”日益成为“一带一路”沿线各国的思想共识和共同行动。

在金砖合作机制中，人文交流与经济、政治安全一起，形成该机制的“三轮驱动”；在上合组织中，人文合作与安全、经济齐头并进，为促进上合组织持续有力发展贡献不竭活力。作为金砖合作和上合组织的重要成员，中国对人文交流和文明融合的重视，为机制和组织“人文气质”的塑造和培育打下深深烙印。

平等、互鉴、对话、包容的中国文明观，同样蕴含在多边与双边交往的诸多细节中。从雁栖湖畔到西子湖畔，再到长城脚下的世园会，重大多边、主场外交场合，丰富多彩、独具匠心的文化活动融汇东西元素，激发精神共鸣；从非洲到拉美，中国推动的诸多人文交流举措引发广泛好评；在高层引领下，中外高级别人文交流机制日益丰富，多元互动的人文交流格局正在形成。

以文明交流超越文明隔阂、以文明互鉴超越文明冲突、以文明共存超越文明优越，这是中国的宣言，也是中国的行动。美国哥伦比亚大学历史系教授查尔斯·阿姆斯特朗认为，中国凭借倡导多元文化以及不同政治、经济和社会制度间的和平共存，已成为整个欧亚及更广地区内互联互通和交流往来的催化剂。

文明的力量，把涓涓细流汇成江河湖海，让命运与共成为一种发自内心的情感认同。

顺大势，担大义，行大道，谋大同。今日之中国，正以开放包容的姿态拥抱世界、以精彩纷呈的文明成就贡献世界，携手各国迈向人类命运共同体的美好未来。

（新华社北京6月3日电 记者韩梁、郑汉根）

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 02 版）

(责编：田婉晴(实习生)、杨牧)