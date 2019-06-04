马耳他总统会见刘新成

新华社瓦莱塔6月3日电 马耳他总统维拉6月3日在瓦莱塔会见到访的中国全国政协副主席刘新成率领的全国政协代表团。

刘新成向维拉转达习近平主席的亲切问候和良好祝愿。刘新成说，中马两国传统友好，彼此照顾核心利益和重大关切，两国关系已成为不同政治制度、幅员大小国家之间友好合作、互利共赢的典范。去年，两国成功签署共建“一带一路”政府间合作谅解备忘录。中国愿以此为契机，与马方共同努力，将“一带一路”打造成为中马全方位合作的新平台，推动中马关系取得更大发展。

维拉高度评价两国友好关系，对新中国成立70周年表示祝贺，愿进一步密切两国高层往来，深化双方各领域务实合作，共同促进马中关系深入发展。

刘新成还与马议会议长法鲁贾等举行会谈。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 03 版）

(责编：袁勃、岳弘彬)