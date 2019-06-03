原标题：全球热点：特朗普访欧难掩裂痕与分歧

新华社北京6月3日电（全球热点）特朗普访欧难掩裂痕与分歧

新华社记者

美国总统特朗普6月3日抵达伦敦，正式开启对英国、爱尔兰、法国的访问。不过，人还没到，他对英国首相特雷莎·梅“脱欧”谈判表现、继任人选等议题的言论已在英国引发争议。

有分析指出，特朗普此次访欧面临两重“尴尬”：一是受英国政坛混乱、尤其是特雷莎·梅突然请辞等因素影响，访英恐怕只能“务虚”；二是美欧这对传统盟友虽要共同参与二战纪念活动，却难掩日益加深的裂痕与分歧。

【新闻事实】

美国政府官员介绍，特朗普此行大部分时间安排在首站英国，行程包括与英国女王伊丽莎白二世会面、与即将离任的英国首相特雷莎·梅会晤等。他还将首次访问爱尔兰，并赴法国参加诺曼底登陆75周年纪念活动、与法国总统马克龙会面。

特雷莎·梅办公室2日发表声明说，希望特朗普对英国的国事访问将继续巩固英美之间的紧密伙伴关系。

特雷莎·梅定于6月7日正式辞去保守党领导人一职，只是留任首相至保守党新领导人产生。

特朗普访前接受英国媒体《太阳报》专访时毫不避讳地提到，他认为英国前外交大臣鲍里斯·约翰逊是接替特雷莎·梅的上佳人选。

他在接受英国《星期日泰晤士报》专访时说，不满意特雷莎·梅在与欧盟“脱欧”谈判中的表现，并“支招”英方拒绝向欧盟支付约390亿英镑“分手费”。

对此，英国最大反对党工党党首杰里米·科尔宾批评说，这是对英国事务“不可容忍的干涉”。

【深度分析】

中国国际问题研究院欧洲所助理研究员张蓓说，特朗普因“通俄门”调查结果松了一口气，在全球四处点火大搞贸易霸凌，同时借访欧之机打造外交“大场面”以壮声势。不过，他此行与欧洲领导人交流时间相当有限，且美欧关系裂痕之深，显非一次作秀就能弥合。

张蓓说，英国新首相之争充满不确定性，保守党多个候选人希望得到特朗普背书，不排除特朗普此行与一些候选人会面。

中国现代国际关系研究院美国问题专家孙成昊说，虽然美方强调此行将强化美英“特殊关系”，但这一“特殊关系”成色明显不足。短期看，由于新首相未定、“脱欧”进程遇阻，英方对协调对美关系有心无力，在美英贸易协定谈判等重大议题上难有作为。

长期看，英国一直在美欧之间扮演桥梁角色，“脱欧”后英国对美国的重要性下降，给“特殊关系”减分。而特朗普政府力推“美国优先”，对欧洲一体化不感兴趣，力挺英国“脱欧”，其言行在英国也颇具争议。

【即时评论】

特朗普这场访欧之旅恐怕很难给正经历“寒流”的美欧关系带来多少暖意。

无论是不够特殊的美英“特殊关系”，还是不够团结的二战纪念“团结秀”，均凸显出跨大西洋关系的窘困现状。

特朗普政府虽然口头上依然鼓吹同盟精神和传统友谊，却在行动上以“美国优先”为准绳对欧洲盟友处处施压、屡屡背弃。心怀不满又无力“闹掰”的欧洲，只能在首鼠两端中艰难探索与特朗普政府的相处之道。

【背景链接】

自特朗普政府上台以来，美欧在气候变化、伊朗核协议、贸易关税、北约军费分摊、对俄罗斯关系等一系列问题上出现重大分歧，裂痕不断扩大。近来，美国对伊朗“极限施压”不断升级、对古巴制裁，导致欧洲不满，与美国对立加重。（记者：韩梁、刘晨、郑昊宁；编辑：孙浩）

(责编：刘洁妍、杨牧)