里昂恐袭嫌疑人受多项指控 包括恐怖主义谋杀未遂

法国检察机关5月31日说，当天对东南部城市里昂包裹炸弹袭击案一名嫌疑人提起多项指控，罪名包括恐怖主义谋杀未遂、为恐袭目的制造炸弹和勾结犯罪组织。

里昂市中心一条步行街5月24日傍晚发生爆炸，警方最初报告13人受伤，截至31日把数字上调至14人。法国总统埃马纽埃尔·马克龙把这起事件定性为“袭击”，巴黎反恐部门随即与里昂警方联手调查。

监控视频显示，一名年轻男子骑自行车来到一家面包店门前，放下一个箱子后离开，箱子随即爆炸。这名嫌疑人受到通缉，5月27日在里昂南郊被捕。

嫌疑人名为穆罕默德·希沙姆·M，现年24岁，来自阿尔及利亚，是计算机专业学生，先前没有犯罪记录。法国检察官雷米·海茨5月31日在一份声明中说，希沙姆落网后向警方承认制造爆炸装置，声称自己效忠极端组织“伊斯兰国”。

抓捕行动由巴黎反恐部门与里昂警方联手实施，过程较为顺利。当时，希沙姆刚刚在里昂南部一处郊区走下公共汽车，被警方逮个正着。警方短暂拘押希沙姆的父母和一个兄弟，调查后释放了他们。

熟悉调查进展的人士告诉法新社记者，警方从面包店外的爆炸装置上检测到希沙姆的脱氧核糖核酸(DNA)，断定装置是由远程引爆。警方后来搜查希沙姆的住所，查获炸弹原材料、电池和4个遥控器，在楼内垃圾桶里的一只水瓶上检测到过氧化丙酮残留痕迹。

法国首都巴黎2015年11月发生连环恐怖袭击，数百人死伤，法国随后进入国家紧急状态并6次延长紧急状态。那一轮袭击中，恐怖分子使用过氧化丙酮制造爆炸装置。

法国近年遭遇多起恐怖袭击。法国上一次遭遇包裹炸弹袭击是在2007年12月，巴黎一家律师事务所门外包裹爆炸，造成1人死亡、1人受伤。那起案件迄今没有侦破。

里昂是法国第三大城市，市中心以及郊区总人口230万。里昂分管安全事务的副市长让-伊夫·塞舍雷斯说，最新袭击发生在“里昂中心地带的一条主要街道，那片区域处于高度警戒状态”，不仅有警察执勤，还有军人巡逻。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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