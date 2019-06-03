也门政府军击落一架胡塞武装无人机

亚丁消息：也门安全部门2日说，政府军当天在南部临时首都亚丁上空击落一架胡塞武装无人机。
一位不愿透露姓名的也门安全部门官员告诉新华社记者，2日晚间，一架装满炸药的胡塞武装无人机试图攻击亚丁市西部地区一个政府军基地，政府军的防空系统阻止了无人机的攻击，并成功将其摧毁。
他说，事发时这座军事基地内有数千名新招募的政府军士兵，目前尚无人员伤亡报告。
胡塞武装当天通过其控制的马西拉电视台宣布对此次无人机攻击事件负责。
2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。（记者聂云鹏 王薇）
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