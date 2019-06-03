意大利威尼斯两船失控相撞 造成至少4人受伤

据香港《大公报》报道，当地时间2日，意大利威尼斯一艘13层高邮轮因引擎失控冲向码头，与另一艘观光船相撞，造成至少4人受伤。

据悉，肇事邮轮为地中海邮轮公司旗下的“歌剧”号，船身高54米、长275米，可搭载超过2600名乘客。船上设剧院、宴会厅及儿童水上乐园等设施。

报道称，事发于2日早上8时半左右，当时“歌剧”号正准备靠岸停泊，驶经通过圣马可广场的朱代卡运河时，失控冲向岸边，船身先擦过码头，再撞上另一艘小型观光船，岸上游客吓得纷纷逃开。

协助邮轮停泊的拖船公司负责人卡尔代兰指出，“歌剧”号当时出现引擎故障，但仍继续加速，两艘拖船曾经试图令“歌剧”号减速，但其中一条钢链受不住压力断裂。

当地媒体报道称至少5人受伤，码头方面则指4名观光船上的游客受轻伤，需送院检查。

据悉，“歌剧”号于2004年启用，2011年在波罗的海行驶期间曾发生电力故障，船上约2000名乘客于瑞典斯德哥尔摩下船。

此次事故发生前，“歌剧”号于5月26日离开威尼斯，驶经黑山、希腊米科诺斯岛、圣托里尼及克基拉岛等地后，6月2日返回威尼斯。

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