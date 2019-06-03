日媒：日俄争议领土谈判难有进展 双方存在严重分歧

据日本共同社报道，5月31日在东京举行的日俄外长会谈，未能就日俄争议领土(日称“北方四岛”，俄称“南千岛群岛”)谈判取得进展。关于被日本定位为领土谈判的和平条约缔结谈判，首相安倍晋三已放弃在俄总统普京6月访日时达成框架协议。

资料图片：日本外务大臣河野太郎。中新社记者 吕少威 摄

据报道，会谈后，出席联合记者会的日本外相河野太郎作为具体成果能够发表的，仅是商谈日俄争议领土共同经济活动的下一次工作磋商日程。关于磋商中达成的共识，河野称“确认了双方将发挥灵活性，推进建设性工作”，这一表示已尽了最大努力。

本来关于共同经济活动，认为“即使努力实现了，也无法保证带动领土谈判取得进展”(外交消息人士语)的看法根深蒂固。安倍争取的“原岛民乘飞机扫墓”也仅是从人道主义措施的角度取得了俄方的合作，与领土问题并无直接关联。

报道指出，关键的领土谈判被认为“未取得任何进展”(首相官邸消息人士语)。

本次会谈被视为面向缔结和平条约的第四次外长磋商，会谈上，河野与拉夫罗夫似乎在彼此的原则立场上再次交锋。基于日俄首脑共识的外长磋商，自今年1月首次会议后以较快频率进行，但双方依然存在严重分歧。

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