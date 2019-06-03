美代理防长访韩：尚无必要恢复美韩重要联合军演

据“中央社”报道，美国代理国防部长沙纳汉表示，现阶段没有必要恢复美国和韩国的重要联合军事演习。

特朗普在2018年6月的首次美朝首脑会谈后宣布，在与朝鲜继续对话期间停止美韩演习。8月的联合指挥所演习“乙支自由卫士”和12月以飞机为主体的演习“警戒王牌”取消。

据报道，沙纳汉(Patrick Shanahan)在飞往韩国首尔的途中，被同行记者问到是否恢复其中任何重大演习，他回答说：“我不认为有此必要。”

沙纳汉将和韩国国防部长和驻韩美军司令会面。他表示，在韩国进行讨论后，将会透露更多讯息。

2019年3月3日，美韩两国政府宣布终止最大规模的美韩联合军演，拟缩小演习规模，改变名称继续实施。美国总统特朗普当日表示，停止军演能为美国省数亿美元。

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