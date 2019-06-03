德国社民党主席宣布辞职

德国社会民主党主席安德烈娅·纳勒斯2日宣布辞去党主席以及社民党联邦议院党团主席职务。

纳勒斯在当天发表的声明中说，社民党内部讨论显示她“已失去履职所需的支持”，她将于3日正式卸任社民党主席职务，4日卸任社民党联邦议院党团主席一职。

纳勒斯鼓励社民党在逆境中“重振旗鼓”，用“新的主张说服选民”。

纳勒斯辞职的主要原因是社民党近期在欧洲议会选举和不来梅州议会选举中失利。德国社民党在欧洲议会选举中获得15.8%的选票，与2014年得票率相比下降超过10%。在不来梅州议会选举中，社民党获得24.9%的选票，与上届相比下降约8%，失去不来梅州第一大党地位。

据德国媒体报道，纳勒斯辞职后社民党高层将重新安排人事，社民党或将退出与默克尔总理所在的联盟党组成的执政联盟。

默克尔当天在记者会上说，她希望执政联盟能够延续。

2017年9月，德国举行联邦议院选举，默克尔领导的联盟党保住第一大党地位，但支持率有所下降。经过数月组阁谈判，联盟党与社民党达成组阁协议，2018年3月组成新政府。（记者张远 任珂）

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