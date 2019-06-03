美方挑起中美贸易争端以来，不断指责中国实施产业政策、补贴国有企业，导致国外企业遭受不公平竞争。近期，美国贸易代表莱特希泽在接受媒体采访时再次表示，中国的产业补贴政策损害了美国经济，再次要求中国全面撤销工业补贴。

其实，产业政策也好，补贴手段也罢，均是源于欧美发达国家的宏观经济政策调控手段。早在工业革命时期，欧美国家已经开始通过实施产业政策、加强对企业补贴、推动贸易保护主义等做法维护本国民族企业的发展。美国即为典型之一，保护主义可以说是美国经济发展的基本特征。1791年，美国第一任财政部长亚历山大·汉密尔顿向美国众议院提交《关于制造商问题的报告》，提出美国应使用关税和补贴政策来促进国内制造业的发展。这可以说是今天“进口替代型”经济发展战略的原型，这份文件也成为现代贸易保护主义的经典之作。美国等工业强国在经济发展初期，通过实施补贴政策和贸易保护主义为本国的幼稚工业保驾护航，避免遭受激烈的国际竞争，同时依靠军事力量削弱对手，在技术上和工业上压倒对手后，摇身一变又成为自由市场和自由贸易的倡导者，为本国企业进入海外市场开疆辟土。

二战之后，欧洲国家、日本、东亚新兴经济体的经济发展也离不开政府对产业政策和补贴政策的合理利用。即使是美国也一直没有从根本上放弃补贴政策，在半导体产业、汽车、军工、农业等多领域进行补贴，例如上世纪80年代，美国为发展本国的计算机和半导体产业，除围剿日本半导体产业外，还由美国国防科学委员会和美国半导体协会（SIA）共同牵头成立了美国“半导体制造技术研究联合体”（简称SEMATECH），美国国防部和企业共同承担SEMATECH每年2亿美元的研究经费，类似产业政策和补贴大大加速了美国半导体工艺和技术的发展。

时至今日，补贴政策仍然是欧美国家保护本国企业的常用工具。美国亦然，只不过是美联邦和地方政府对部分产业和企业提供的补贴手法更具隐蔽性而已。近期，WTO上诉机构对“空客诉美国政府补贴波音案”做出终裁，认定美国以华盛顿州税收减免形式向波音公司提供补贴非法，对其欧洲竞争对手空客造成了重大损害。美国政府在农业领域的补贴项目更是纷繁复杂，比如美国利用WTO农产品补贴政策的模糊性，大量使用农业保险补贴。美国对出口农产品提供了高额补贴，影响了世界农产品的公平竞争，多次遭到相关国家的诉讼。

美国以“公平竞争”为由要求我国取消补贴政策，而自身仍然在大规模的补贴国内重要产业，并直接违背了WTO相关补贴规定，这种行为何来“公平”一说？为此，我们有必要提醒美方人士，任何国家、任何补贴都应严格遵守国际标准而非美国标准，在指责中国的产业政策和补贴政策时，还是首先检验自己如何，别陷入“好责人者，自治必疏”的窘境。

中国加入世贸组织以来，切实履行WTO《补贴与反补贴措施协议》各项义务，在补贴问题上，中国虽然也曾对个别企业实施过阶段性的补贴措施，但所不同的是，中国始终按照世贸组织的相关规定，按照WTO补贴透明度原则，定期向WTO通报国内相关法律法规和政策的调整和实施情况。中国还不断在实践中改进补贴政策和规定、补贴水平和方式，从未超过WTO允许的范围，更没有造成市场扭曲和不公平竞争。目前的补贴政策主要是以不可诉补贴为主，辅之以可诉补贴，对于禁止性补贴则是全面取消。实践当中，如果有一些地方采取了一些禁止性补贴，一经发现就会坚决纠正。

由此可见，美国之所以对我补贴政策声声“喊打”，其真实目的就是要将中国产业锁定在全球产业链的中低端，以维护美国在全球价值链的高端地位，维护美国在世界经济中的霸权。

（经济日报 作者：郭岩晶 责编：于浩）

（来源：经济日报新闻客户端）

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