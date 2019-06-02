新华社柏林6月2日电（记者李忠发 张远 沈忠浩）应德国联邦政府邀请，国家副主席王岐山当地时间5月30日至6月2日访问德国，在柏林分别会见施泰因迈尔总统、默克尔总理和马斯外长。

会见施泰因迈尔时，王岐山表示，中德作为世界主要经济体和具有重要影响的大国，两国关系超越双边范畴，具有全球性意义。近年来，两国高层交往密切，各领域合作不断深化。我愿通过此访进一步推动中德全方位战略伙伴关系取得新发展。当前两国关系面临新形势，双方应通过深化合作为世界树立合作共赢的典范，通过引领中欧合作为世界注入更多稳定因素，通过推进全球治理增强维护多边主义的力量。

施泰因迈尔表示，当前国际形势动荡复杂，多边主义秩序受到威胁。德方高度重视对华关系，支持加强对华各层面协调沟通，继续深化在“工业4.0”等各领域务实合作。德中、欧中应共同维护世界和平稳定、自由贸易和现行国际秩序。

会见默克尔时，王岐山表示，中国坚持和平发展，通过不断深化改革、扩大开放，解决好自身存在的发展不平衡不充分问题，满足人民对美好生活的向往，兑现党和政府对人民的承诺。中国的发展离不开世界，世界的发展离不开14亿中国人民，我们主张世界各国共同构建人类命运共同体。面对国际环境深刻复杂变化，中方始终坚持首先做好自己的事，保持冷静清醒，展现定力与担当，理性加以应对。中德是全方位战略伙伴，双方应加强合作，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，共同应对不确定性。中方始终从战略高度和长远角度看待欧洲，坚定支持欧洲一体化，是欧洲可以平等对话、可持稳定预期、可以信赖的合作伙伴。

默克尔表示，德方赞赏中国经济建设取得的巨大成就，相信中国一定能够如期实现全面脱贫和全面建成小康社会的宏伟目标。当前国际形势复杂多变、新问题层出不穷，德方一贯维护多边主义原则和现行国际秩序，主张通过对话加强国际协调与合作，不认同通过威胁和施压解决问题。德中、欧中在广泛问题上拥有共识，愿与中方加强沟通、交流与合作，共同完善国际治理体系。

会见马斯时，王岐山表示，中德在深化务实合作、维护多边主义和自由贸易、完善全球治理和促进世界和平等方面拥有共同利益。下阶段两国应牢牢把握中德、中欧合作共赢的大方向，鼓励双方加强思想、人才和科技交流，夯实人民之间的友谊基础，给世界注入更多正能量。

马斯表示，德方愿同中方加强战略沟通和在多边事务中的合作，共同应对全球性挑战，维护多边主义国际秩序，促进国际贸易自由化。

访德期间，王岐山还先后会见了汉堡市长辰切尔和巴伐利亚州州长索德尔，参观汉堡港。

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