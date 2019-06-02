原标题：专访：复活贸易保护主义“旧恶魔”有悖时代潮流——访法国学者皮卡尔

新华社巴黎6月1日电 专访：复活贸易保护主义“旧恶魔”有悖时代潮流——访法国学者皮卡尔

新华社记者徐永春 应强

针对近期美国不断升级中美经贸摩擦的做法，法国巴黎第八大学教授、中国问题专家皮埃尔·皮卡尔日前接受新华社记者专访时表示，美国囿于旧有思维，罔顾国际规则和秩序，复活贸易保护主义“旧恶魔”，这与当今时代潮流相悖。

皮卡尔说，与开展对话相比，美国似乎更热衷于挥舞“关税大棒”，给解决贸易争端开了一个“非常糟糕的先例”。

皮卡尔表示，目前局势令人担忧，保护主义思潮不断抬头，世界面临的不确定性在增大。历史表明，任何热衷对抗和“闭关锁国”的国家都给本国和他国人民带来伤害，甚至引发冲突。

他警告，贸易战不仅影响中国这个世界经济增长重要引擎的发展，也会让美国自吞“苦果”，还会拖累欧洲和世界其他地区，最终加大世界经济衰退的风险。

“全球治理不能依靠恐吓和威胁，而是应坚持开放共赢，捍卫本国利益不应成为霸凌的借口。”皮卡尔强调，在全球化日益深入的今天，只有通过加强经贸往来、扩大市场开放、推动技术创新，才能实现共同发展和繁荣。

他认为，美国的霸凌行为，与中国提出的“人类命运共同体”理念形成强烈反差。中国坚持多边主义，所提出的“一带一路”倡议致力于通过促进增长、扩大投资、改善基础设施等实现可持续发展和互利共赢，为世界发展提供了中国方案。

皮卡尔指出，如果中美经贸摩擦不能缓解，全球市场焦虑情绪就会持续。“我们已经看到了连锁反应，许多企业对未来发展、市场前景和投资预期表示担忧。”

“解决经贸争端的唯一正确途径是通过谈判和磋商达成谅解。”皮卡尔说。

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