原标题：美国警方确认比奇市政中心枪击案枪手为市政员工

新华社美国比奇6月1日电（记者孙丁 胡友松）美国弗吉尼亚州比奇市警方1日通报说，前一天造成当地市政中心12人死亡的枪击事件系该中心一名员工所为。

弗吉尼亚州比奇市警长詹姆斯·塞韦拉在记者会上说，这名员工叫德韦恩·克拉多克，40岁，是该市公共设施部门一名工程师，供职时间长达15年。

塞韦拉说，警方还在现场和克拉多克家中找到更多武器。据美国媒体报道，克拉多克近期多次通过合法渠道购买武器。

此前有美国媒体报道说，克拉多克近日遭解雇。市政官员戴夫·汉森就此回应说，事件发生时，克拉多克与该市公共设施部门依旧保持雇佣关系，有权限进入办公楼。由于调查仍在进行中，他无法透露其他细节。

据警方通报，5月31日16时许，克拉多克携带手枪、消音器、扩容弹夹等进入弗吉尼亚比奇市政中心一处办公楼，随后“乱枪射击”，造成12人死亡、4人受伤。克拉多克在与警方的交火中被打死。

目前尚不清楚克拉多克的作案动机。美国联邦调查局正在协助弗吉尼亚比奇市警方展开调查。

美国总统特朗普6月1日下令白宫、公共场所、军事设施等降半旗，以示对受害者的哀悼。

这是半年多以来美国最严重的一起枪击事件。2018年11月7日深夜，一前海军陆战队队员闯入加利福尼亚州文图拉县绍森欧克斯市一家酒吧，持枪向人群射击，造成12人死亡、多人受伤。

(责编：刘洁妍、杨牧)