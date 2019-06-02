原标题：特稿：70年风雨兼程 中俄关系何以成就“三个最高”

新华社北京6月2日电 特稿：70年风雨兼程 中俄关系何以成就“三个最高”

新华社记者孙萍 栾海 刘洋

国家主席习近平即将对俄罗斯进行国事访问，并出席圣彼得堡国际经济论坛。今年是中俄建交70周年，此访必将推动中俄关系在新的历史起点上开启更高水平、更大发展的新时代。

70年来，中俄关系风雨兼程、砥砺前行，成为互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一对大国关系，不仅给两国民众带来巨大福祉，也为世界和平稳定注入正能量。在当今世界百年未有之大变局中，中俄面临共同的任务和挑战，友好合作之路将越走越宽。

元首引领至关重要

世界乱象丛生，而中俄关系持续稳定发展。专家认为，中俄关系之所以能够达到历史最高水平并成为大国关系典范，两国元首的顶层设计和战略引领作用至关重要。

中俄两国元首是双边关系高水平发展的掌舵人。2013年以来，习近平主席和俄罗斯总统普京在双边与多边场合频频会晤，建立了密切的工作联系和深厚的个人友谊。

中国驻俄罗斯大使李辉撰文指出，这种高水平、高频率、高质量的元首外交，在大国交往中绝无仅有，不仅显示出双方对发展全面战略协作伙伴关系的高度重视，而且对两国各领域合作发挥着不可替代的战略引领作用。

中国社科院学部委员、中俄关系史专家李静杰认为，中俄两国领导人高瞻远瞩，不仅从长远、根本和战略上规划中俄关系，并且推动各领域合作不断取得新成果。

今年4月，普京来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛；6月，习主席即将对俄罗斯进行访问。俄罗斯各界充满期待，认为习主席此访将推动中俄关系迈上新台阶。

俄罗斯科学院远东研究所所长卢贾宁说，习主席此次访问是在中俄建交70周年和新中国成立70周年的背景下进行的，意义非常重大。两国领导人将讨论俄中双边关系，不仅涉及具体的经济问题，也包括在上海合作组织等多边框架内深化合作的问题。

俄罗斯国家杜马（议会下院）国际关系委员会第一副主席德米特里·诺维科夫说，近年来，俄中元首每年多次会晤已成为良好传统，期待此访将俄中合作在数量和质量方面都提升至新水平。

双边关系基础坚实

中俄互为最大邻国，共同走过了极不平凡的历程，经受住了历史风云和各自国内变化的种种考验，双边关系日益成熟、稳定、坚韧。

专家认为，中俄关系建立在平等信任、相互支持、共同繁荣、世代友好的基础上，不结盟、不对抗、不针对第三国，这是中俄关系坚如磐石的秘诀所在，也是中俄关系不断发展的活力所在。

国务院发展研究中心欧亚所俄罗斯外交政策研究室主任万成才说，中俄互相尊重对方的发展道路选择，互不干涉内政，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，因此双边关系不断向前推进，成为互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一对大国关系。

李静杰认为，大国之间只有实现相互平等和彼此尊重，关系才能不断向前发展。不结盟、不对抗、不针对第三国，这是中俄关系的基本特征。

圣彼得堡国立大学国际关系系副教授亚娜·列克休季娜说，俄中全面战略协作伙伴关系达到了前所未有的高水平，协作的基础是相互平等，这种关系符合双方利益。俄中不断拓宽合作领域，在处理各种问题时关照彼此利益，例如欧亚经济联盟与“一带一路”建设对接、俄中北极合作等均体现了两国关系平等、互信与互利的特点。

中俄合作动力十足

中俄双方都面临实现国家发展和民族振兴的历史任务，彼此视为重要发展机遇，相互支持，相互借力。近年来，中俄合作日益显现出强大内生动力，高水平政治关系不断孕育出务实合作成果。

根据中国商务部统计，截至2018年年底，中俄双边贸易额突破1000亿美元。2019年，中俄务实合作迎来收获年，两国边境首座公路桥5月31日合龙，首座铁路桥也将建成，中俄东线天然气管道将于年内通气。

俄罗斯坚定支持中方“一带一路”倡议，共建“一带一路”推动两国务实合作进入提质升级新阶段。在能源、基础设施建设、高科技、电子商务、农业、北极开发、地方合作等领域，双方合作亮点纷呈。

继“国家年”“语言年”“旅游年”“青年友好交流年”“媒体交流年”等活动后，中俄将2018年和2019年定为“地方合作交流年”，为两国务实合作深入发展提供新动能。

中俄不仅面临共同的任务，也面临共同的挑战。在单边主义和保护主义抬头、国际体系和国际秩序遭遇挑战的背景下，中俄合作的战略价值尤为突出。两国需要在国际事务中进一步加强战略协作，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，旗帜鲜明地倡导多边主义和开放型世界经济，为促进世界和平稳定与公平正义发挥更大的战略稳定作用。

列克休季娜认为，多年来俄中一直致力于推动完善国际治理体系，以促使该体系更加公正和具有包容性。俄中均注重加强联合国处理国际事务的作用，推动国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织改革，提高发展中国家的话语权。

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