原标题：白皮书：中国始终坚持平等、互利、诚信的磋商立场

新华社北京6月2日电（记者潘洁、丁英华）国务院新闻办公室2日发布的《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书说，中美应秉持相互尊重、平等互利的精神，本着善意和诚信，通过磋商解决问题，缩小分歧，扩大共同利益，共同维护全球经济稳定和发展。

白皮书说，中国政府始终认为，以贸易战相威胁，不断加征关税的做法无益于经贸问题的解决。作为世界上最大的两个经济体和贸易大国，中美经贸合作中存在一些分歧是正常的，关键是如何增进互信、促进合作、管控分歧。

白皮书说，磋商过程中，中国始终秉持相互尊重、平等互利的原则，致力于推动达成双方都能接受的协议。相互尊重，就是要尊重对方社会制度、经济体制、发展道路和权利，尊重彼此核心利益和重大关切，不挑战“底线”，不逾越“红线”，不能以牺牲一方的发展权为代价，更不能损害一国的主权。平等互利，就是双方磋商的地位是平等的，磋商成果是互利的，最终达成的协议是双赢的。如果一方强压另一方进行谈判，或者谈判结果仅让单方得利，这样的谈判不会取得成功。

白皮书指出，中国政府认为，经贸磋商是寻求解决问题的有效途径。各方只有在磋商过程中都抱着善意的态度，充分理解对方立场，才能为磋商获得成功创造良好条件。否则，就无法形成达成长期有效协议的基础，难以达成可持续、可执行的协议。

白皮书说，诚信是磋商的基础。中国政府始终以诚信为本，抱着极大的诚意与美国政府进行磋商。中国高度重视美国关切，努力寻找化解双方分歧的有效途径和办法。双方已举行的11轮高级别经贸磋商取得重大进展，这些磋商成果既符合中国利益，也符合美国利益，是双方共同努力、相向而行的结果。中国在磋商中讲信用重承诺，并多次强调，如双方达成协议，中国对所作的承诺一定会认真、切实履行。

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