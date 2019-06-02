原标题：白皮书：中国在原则问题上决不让步

新华社北京6月2日电（记者潘洁、谢江）国务院新闻办公室2日发布的《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书说，磋商中，一国的主权和尊严必须得到尊重，双方达成的协议应是平等互利的。对于重大原则问题，中国决不退让。

白皮书说，中美双方都应看到并承认国家发展的差异性、阶段性，尊重对方发展道路和基本制度。既不能指望通过一个协议解决所有的问题，也需要确保协议同时满足双方的需求，实现协议的平衡性。

白皮书指出，美国近期宣布提高对华加征关税，不利于解决双边经贸问题，中国对此强烈反对，不得不作出反应，维护自身合法权益。中国的立场和态度是一贯的、明确的，中国希望通过对话而不是关税措施解决问题。

白皮书说，为了中国人民的利益，为了美国人民的利益，为了全世界人民的利益，中国会理性对待，但是中国不会畏惧任何压力，也做好准备迎接任何挑战。谈，大门敞开；打，奉陪到底。

白皮书说，无论形势如何发展变化，中国都坚持做好自己的事情。通过改革开放发展壮大自己，是应对经贸摩擦的根本之道。中国将继续深化改革开放，中国的大门不会关上，只会越开越大。

白皮书指出，合作是中美两国唯一正确选择，共赢才能通向更好的未来。在中美经贸磋商总的方向上，中国不是向后看，而是向前看。双方在经贸领域的分歧和摩擦，最终需要通过对话和磋商来解决。

白皮书说，中美达成一个互利双赢的协议，符合中美两国利益，顺应世界各国期待。希望美国同中国相向而行，本着相互尊重、平等互利的精神，管控经贸分歧，加强经贸合作，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，增进两国和世界人民福祉。

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