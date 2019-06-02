原标题：让战争走开 给儿童快乐——“六一”儿童节探访萨拉热窝战争儿童博物馆

新华社萨拉热窝6月1日电通讯：让战争走开 给儿童快乐——“六一”儿童节探访萨拉热窝战争儿童博物馆

新华社记者张修智

阴雨连绵与曲径深巷都没有挡住探寻者的脚步。“六一”儿童节这天，位于波黑首都萨拉热窝洛加维纳街道中的战争儿童博物馆——世界唯一以战争中的儿童为主题的博物馆，迎来络绎不绝的来自世界多地的参观者。人们用特殊的方式表达对儿童命运的关切与祝福。

“十一点开馆，两个小时里，来了90多位参观者。”一名博物馆馆员告诉记者，她对雨天里仍有这么多人来参观并不感到意外。

战争儿童博物馆于2017年1月正式对公众开放。乳白色二层小楼的一层陈列着波黑内战与叙利亚内战中孩子们的各种用品，书包、棋盘、芭比娃娃、作业本等，每一件物品背后，都有一个或悲惨或感人的故事，讲述战争给儿童带来的厄运与噩梦。

比利时斯坦纳学校25名临近毕业的高中生在博物馆里流连了一个多小时，他们细心、专注地观看每一件展品，没有人喧哗，没有人拍照。

叙利亚儿童叶海亚与香水的故事让斯坦纳学校的萨西尔看得眼圈通红。叶海亚的爸爸在上班路上被炮弹夺去生命，留下半瓶他平时最喜欢用的香水。叶海亚与妈妈珍藏着爸爸遗留的香水，因为这让他们仍能闻到他的味道。不幸的是，某一天香水被打翻在地，瓶子碎裂，叶海亚赶紧扑上去，尽可能将残留的香水转移到一个新瓶子里保存下来。

如今，残留的香水装在小小的无色玻璃瓶中，静静地摆在博物馆的橱窗里，无声地控诉着战争的恐怖与荒谬。

“孩子们在战争里的成长经历让人特别难过。所有的展品都把人抓回到战争的时刻，让你去感受战争的狰狞。”来自荷兰的退休农学教授汤姆说。他认为，展品都格外有价值，特别是叙利亚儿童的物品，因为当下叙利亚正在经历战争。

一件用纸餐盒做成的防弹衣让观众驻足流连，唏嘘不已。在波黑战争期间，德哲米尔酷爱画画的弟弟亲手作了这个防弹衣，还在上面画了画，然而，弟弟后来还是被狙击手打死了。“狙击手杀死了我的弟弟，也杀死了我的童年。”德哲米尔写道。

别再让战争夺去童年，是人们发自内心的祈愿。到萨拉热窝访友的马文夫妇来自德国，在认真地给两个幼小的孩子讲述战争中儿童们不幸的故事。“想让孩子们早点知道，世界上还有孩子们经历着这样的事情。”

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