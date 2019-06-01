详讯：美国弗吉尼亚州发生严重枪击事件致11死6伤

美国东部弗吉尼亚州弗吉尼亚比奇市警方5月31日通报说，该市当天下午发生一起严重枪击事件，已造成11人死亡、6人受伤。

枪击发生在弗吉尼亚比奇市政中心一处建筑内。弗吉尼亚比奇市警长詹姆斯·塞韦拉在记者会上说，枪手是市政中心一名老员工，在进入建筑后“立即乱枪扫射”，枪手已在与警方的交火中被打死。

塞韦拉还说，1名警察在遭遇枪手时被射中，因防弹背心获救。据当地医疗系统在社交媒体上的通报，6名伤者被送往不同医院接受治疗。目前尚不清楚他们伤势如何。

美国联邦调查局正在协助弗吉尼亚比奇警方展开调查。目前尚不清楚枪手的作案动机。

弗吉尼亚州州长拉尔夫·诺瑟姆在社交媒体上说，这一天对弗吉尼亚比奇市乃至整个弗吉尼亚州来说都是悲痛的一天。

弗吉尼亚比奇市位于弗吉尼亚州东南部沿海地区，有居民约45万人，是美国东海岸一处度假胜地。（记者孙丁 徐剑梅）

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