电商成农业产业化新引擎 助力精准脱贫

人民网讯 5月30日，由商务部和北京市主办2019中国电子商务大会电商扶贫论坛在京举行，以“电商精准扶贫、助力产业升级”为主题，分享电商扶贫经验，探讨电商扶贫模式。中华思源工程扶贫基金会副理事长兼秘书长、中国电商扶贫联盟主席、中国慈善联合会副会长李晓林出席并做主题演讲。

李晓林说，我国目前脱贫任务十分艰巨，要保障贫困群众在2020年如期脱贫且巩固脱贫攻坚成果，需要社会各界敢于担当、勇于创新、完善举措、全面发力。

电商扶贫工作是中国电商扶贫联盟的重要职责。在商务部电子商务和信息化司的指导下，中国电商扶贫联盟自2018年8月启动以来， 24家电商平台共上线产品3000多款，覆盖140多个贫困县的230余家企业；完成20个省（自治区、直辖市）463家企业的“三品一标”认证培训，签约资助172家企业开展“三品一标”认证。

李晓林表示，电商是农业产业化的新引擎、农产品流通的新平台、农民增收致富的新动力和农村现代化的新渠道，必须多方联动、培育品牌、培养人才，才能进一步发挥电商在“精准脱贫”中先锋队和“生力军”的作用，为脱贫攻坚和乡村振兴贡献新的更大的力量。

(责编：刘晓琰(实习生)、常红)