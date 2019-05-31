【国际锐评】中国反制 说到做到

中国商务部5月31日宣布，根据中国相关法律法规，中国将建立“不可靠实体清单”制度，对不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁和断供，严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人，将列入“不可靠实体清单”。具体措施将于近期公布。

这是中方对美方在毫无证据情况下将多家中国企业列入出口管制“实体清单”的被迫反制，对于中国这一维护自身合法权益的举动，外界不应感到意外。

作为贸易战被迫反击的一方，中国始终坚持“不愿打，不怕打，必要时不得不打”的原则立场，针对美方的软硬两手，作了充分有效的应对。过去一年多来，中方基于相互尊重、平等互利的谈判原则，以最大诚意和努力，与美方共进行了十一轮高级别经贸磋商，并取得积极进展。然而，美方一次又一次出尔反尔，一次又一次加征关税，甚至在毫无证据情况下，动用国家力量切断美国企业对华为等中国公司的供应，对中国极限施压，企图阻遏中国的发展。

要谈，就认真谈；要打，那就认真打。既然美方毫无诚意、步步进逼，那么中方就奉陪到底。人们看到，中方虽是被迫应战，但应对得有条不紊、胸有成竹，打出了一套反制的“组合拳”：从宣布6月1日0时起对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分，分别实施25%、20%或10%加征关税，到警告不要想利用中国出口稀土制造的产品反用于遏制打压中国的发展，再到建立“不可靠实体清单”制度，中方用一系列的反制措施，证明“备足政策工具箱”的说法并非虚言，而是有实实在在的行动。

美国前总统卡特评价说，美国是“世界历史上最好战的国家”，而中国没有在战争上浪费一分钱，而是把资源投入到高铁等项目上来。确实，中国是一个爱好和平、理性克制、注重发展的国家，深知贸易战没有赢家的道理，任何打压与反制措施都会伤人及己。但是，面对美方一而再地无理进逼，中方也一定会采取必要的反制措施，目的是维护中美两国人民与世界人民的利益，捍卫多边贸易体制和国际规则秩序。

对中方来讲，打从来不是目的，而是要通过政策工具的合理运用，让美方认清合作共赢才是世界发展大势。过去一年来的实践已经证明：加征关税损害中美双方利益，也不利于全世界；硬性切断全球产业链，更会对人类科技进步和文明进程造成巨大损害；合作，才是中美唯一正确的选择。中方始终把通过磋商来解决贸易分歧作为首选。但是，合作要有原则，谈判要有诚意。美方不要高估自己把控全球局势走向的能力，更不要低估中方维护自身发展权益的能力。无论美方下一步采取什么样的动作，中方还是那句话：“谈，大门敞开；打，奉陪到底！”（国际锐评评论员）

(责编：贾文婷、杨牧)