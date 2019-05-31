民调：英国若现在举行大选 保守党将沦为第三大党

据“中央社”报道，据最新民调显示，由于英国选民不满脱欧僵局并迁怒主要政党，若现在举行大选，首相特蕾莎·梅所属保守党恐得到创党近200年来最惨得票，沦为第3大党。

据报道，民调机构YouGov为《泰晤士报》所做的民调显示，保守党将以19%的得票在全国大选中排名第三，是创党近200年最差成绩；科尔宾领导的主要反对党工党得票同为19%，也是1918年以来最差。

民调显示，若现在投票，直接诉求二次公投以推翻脱欧的自由民主党，可获24%的选票跃居首位；脱欧大将法拉奇甫创数月的脱欧党，则可获22%的选票居次。

近日，英国保守党内角逐党魁的大热门人选约翰逊，因被控3项公职人员行为失当，将遭法官传唤。留欧活跃人士波尔控告约翰逊在脱欧公投前，称英国每周要缴给欧盟3.5亿英镑，是在说谎误导选民。

约翰逊的法律团队斥这项官司有“政治动机”，但英国的地方法院法官柯尔曼(Margot Coleman)29日以全案表面证据确凿为由，决定发传票传唤约翰逊到治安法庭说明，这也将是英国首度出现刑事法院介入有政治敏感性的案件。

报道称，法院传唤意味约翰逊首度出庭的时间，很可能会是在参选党魁期间，保守党党魁竞选将从6月10日开跑，且约翰逊有可能在选上党魁并接任首相后，还需到皇家法院受审。保守党内的脱欧派议员已呼吁，有权在案件进到皇家法院后要求暂停的皇家检察署检察长希尔(Max Hill)挺身而出。

英国最大的工商游说团体30日表态，要求特蕾莎·梅的继任者无论如何都必须防止无协议脱欧成真。英国工业总会(CBI)总干事费尔贝恩30日在公开信中直言，无协议脱欧对英国竞争力造成的短期干扰和长期损害将非常严重，“绝大多数公司都无法承担无协议脱欧”。

据悉，费尔贝恩的公开信显然是对保守党内有意角逐党魁者的警告；约翰逊曾表示，英国应准备好在没有协议的情况下脱欧，还有好几个有意角逐者也曾讲过类似的话。

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