卢旺达教育部长说中国为卢旺达发展做出贡献

卢旺达教育部长欧仁·穆提穆拉30日在卢旺达北方省穆桑泽市说，在卢旺达教育部高度重视职业技术教育和培训之际，中国为卢旺达国家教育领域发展做出了贡献。

穆提穆拉是在参加中国援助卢旺达穆桑泽综合技术学校扩建项目启动仪式时做上述表示的。这一项目总建筑面积约7600平方米，主要建设包括行政办公楼、综合教学楼和学生宿舍等功能用房及附属设施。成立于2015年的穆桑泽综合技术学校是卢旺达北部地区最大的职业技术学校，也由中国援建。

由穆桑泽综合技术学校等八所职业技术学校组成的卢旺达职业技术学校副校长詹姆斯·加顺巴在仪式上说，卢旺达职业技术学校对和中国在职业技术教育和培训方面的合作充满感激，扩建项目完成后，穆桑泽综合技术学校将成为卢旺达全国最好的职业技术教育和培训机构之一。

中国驻卢旺达大使饶宏伟表示，中卢两国同为发展中国家，在发展条件和发展道路上有许多相似之处，比如两国都很重视教育特别是职业技术教育和培训，因此中国高度重视两国间在这一领域的合作。这一扩建项目是为了进一步支持卢旺达职业技术教育和培训，扩大学校规模，让更多卢旺达学生受益。

穆提穆拉和饶宏伟等还在仪式上共同为项目奠基。（记者吕天然）

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