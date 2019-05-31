美联储副主席：目前货币政策合适但存在调整可能性

美联储副主席理查德·克拉里达30日表示，考虑到美国经济状况，美联储目前的货币政策是合适的。但如果经济下行风险较预期加大，美联储将重新评估货币政策立场。
克拉里达在当天一场演讲中表示，眼下美国失业率仍然很低，通胀率在美联储设定的2%通胀目标附近，利率也接近美联储认为的中性利率水平。因此，美联储目前的货币政策是适当的。不过，如果未来通胀率持续低于2%，或全球经济和金融发展存在的下行风险大于预期，那么美联储会将其视为是否需要出台更加宽松货币政策的因素之一，并重新评估其货币政策立场。
在5月1日结束最近一次货币政策会议后，美联储维持联邦基金利率目标区间在2.25%至2.5%不变。22日公布的货币政策会议纪要显示，美联储官员认为，在未来一段时间内，美联储在利率问题上仍应保持耐心。
不过，由于近期多项指标显示美国经济存在走弱风险，特别是美国国债收益率出现倒挂，投资者对美国经济可能陷入衰退的恐慌情绪加剧，对美联储降息的呼声和预期也日益增加。对此克拉里达表示，近期收益率曲线趋平与全球形势有关且较为短暂，现在对其影响作出结论为时过早。
根据美国商务部30日公布的修正数据，今年第一季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长3.1%，较首次预估数据下调了0.1个百分点。分析人士认为，受贸易局势和减税政策刺激效果逐步减弱等因素拖累，第一季度非住宅类固定资产投资增幅被大幅下修，企业盈利能力也有所减弱，为美国第二季度经济增长前景蒙上阴影。（记者许缘 杨承霖）
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