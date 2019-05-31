法德外长表示将继续支持乌克兰恢复和平

正在乌克兰访问的法国和德国外长30日发表联合声明说，两国尊重乌主权和领土完整，将继续支持乌克兰恢复和平的努力。

据乌通社30日报道，该联合声明是法国外长勒德里昂和德国外长马斯当天在乌首都基辅同乌新总统泽连斯基举行会谈后发表的。

声明指出，泽连斯基上任后承诺将继续履行明斯克协议，通过谈判优先实现乌东部顿巴斯地区的和平，法德对此表示欢迎。作为诺曼底四方（法国、德国、俄罗斯和乌克兰）的成员，法德两国将一如既往致力于解决顿巴斯冲突、恢复乌领土完整。

声明说，法德两国外长将敦促俄罗斯立即释放在去年11月俄乌刻赤海峡危机中被俄扣押的24名乌海军官兵。两位外长还表示，期待乌新总统对相关谈判进程给予新的推动。

“诺曼底模式”创立于2014年6月，法国借纪念诺曼底登陆70周年之际，邀请俄罗斯、德国、乌克兰首脑在诺曼底就乌克兰局势进行了磋商。（记者钟忠 陈俊锋）

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