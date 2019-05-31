阿富汗军方与塔利班再爆冲突 至少10名军人丧生

据俄罗斯卫星网报道，当地时间5月30日，位于阿富汗西北部巴德吉斯省的议员称，阿富汗军方与塔利班武装在该省发生冲突，至少10名军人死亡，11人受伤。

报道称，阿富汗安全部队在冲突后控制了巴德吉斯省的巴拉穆尔加布区。

自2019年3月以来，紧邻土库曼斯坦的阿富汗巴拉穆尔加布地区成为政府军与塔利班的争夺焦点，双方多次爆发严重冲突。4月初，塔利班对该地区发动袭击，造成40多名阿富汗政府军士兵死亡，多人受伤。5月10日，塔利班对该地的安全检查站发动袭击，造成24名政府军士兵死亡，11人受伤。

据悉，阿富汗政府军与塔利班运动之间的冲突已持续多年。塔利班控制着阿富汗大片农村地区，并在向大城市进攻。

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