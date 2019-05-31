阿富汗军方与塔利班再爆冲突 至少10名军人丧生

据俄罗斯卫星网报道，当地时间5月30日，位于阿富汗西北部巴德吉斯省的议员称，阿富汗军方与塔利班武装在该省发生冲突，至少10名军人死亡，11人受伤。
报道称，阿富汗安全部队在冲突后控制了巴德吉斯省的巴拉穆尔加布区。
自2019年3月以来，紧邻土库曼斯坦的阿富汗巴拉穆尔加布地区成为政府军与塔利班的争夺焦点，双方多次爆发严重冲突。4月初，塔利班对该地区发动袭击，造成40多名阿富汗政府军士兵死亡，多人受伤。5月10日，塔利班对该地的安全检查站发动袭击，造成24名政府军士兵死亡，11人受伤。
据悉，阿富汗政府军与塔利班运动之间的冲突已持续多年。塔利班控制着阿富汗大片农村地区，并在向大城市进攻。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】