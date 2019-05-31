以色列宣布摧毁一条黎巴嫩真主党修建的主要跨境地道

以色列国防军30日宣布，以军摧毁了一条由黎巴嫩真主党修建的从黎巴嫩南部延伸至以色列境内的主要跨境地道。

以国防军当天发表声明说，这条地道从黎巴嫩南部拉姆耶村延伸至以色列境内。以军经过数月勘察后，用灌注密封剂的方式摧毁了这条地道。

声明说，这是黎巴嫩真主党修建的一条“旗舰”地道，真主党为此投入了“最多的资源和努力”。

这条地道于今年1月被以军发现，是以军在“北盾行动”中发现的最后一条跨境地道。以军在“北盾行动”中共发现6条跨境地道。

去年12月4日，以色列国防军宣布发起“北盾行动”，以摧毁由黎巴嫩真主党修建的从黎巴嫩延伸至以色列境内的地道。（记者陈文仙 吕迎旭）

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