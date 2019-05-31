内塔尼亚胡组阁失败 以色列议会决定9月重新举行选举

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡没有能在29日“最后期限”以前组阁，以色列议会随后表决解散议会并在9月17日重新举行议会选举。

【“自保”】

29日午夜12时“最后期限”过后几分钟，以色列议会以74票赞成对45票反对通过解散议会、重新选举的提案。

美联社报道，内塔尼亚胡领导的利库德集团组阁失败，继而竭力争取解散议会、重新选举，以避免竞争对手获得组阁权。如果议会没有同意解散议会，总统鲁文·里夫林会给其他议员以组阁机会，很可能会是内塔尼亚胡的对手、国防军前总参谋长本尼·甘茨。

在以色列4月9日议会选举中，利库德集团和其他右翼政党合计赢得120个议席中的65席；甘茨领导的蓝白党和其他中左翼党派获得55席。总统里夫林4月17日授权内塔尼亚胡在42天内组建新一届政府。

甘茨30日凌晨在议会表决后怒指内塔尼亚胡选择自保，没有让国家政治进程顺其自然。甘茨说，内塔尼亚胡选择浪费数以百万计美元和“疯狂的三个月”再次投入竞选。按照以色列法律，新一轮竞选将持续至少3个月。

内塔尼亚胡投票后说：“我不遗余力地想要避免不必要的选举。”他抨击前国防部长阿维格多·利伯曼拒绝妥协，国家现在被迫举行“不必要、浪费的选举”。

利伯曼领导的“以色列是我们的家园”掌握5个议席。这5席成为内塔尼亚胡组阁能否成功的关键。利库德集团占据议会36个席位，需要与其他右翼政党组建超过61席的执政联盟。“最后期限”前3个小时，利库德集团说，已经获得60个席位，占议会议席总数一半，但没有达到组成执政联盟所需的61席。

【症结】

媒体报道，导致组阁失败的直接原因是利伯曼要求议会通过法案，强制极端正统派犹太教徒服兵役。多年来，极端正统派犹太教徒免服兵役，招致其他需要服兵役的以色列犹太群体不满。

同为右翼的极端正统派犹太党派认为征兵是一种禁忌，担心服兵役会导致教徒沾染世俗气息。

内塔尼亚胡说，利伯曼不打算妥协，提出的要求不切实际，“把整个国家拖入”又一场选举。

利伯曼否认一种指认，即他的真实意图是取代内塔尼亚胡。

美联社报道，在更深层面上，组阁危机关联内塔尼亚胡面临的贪腐指控。内塔尼亚胡敦促联盟伙伴通过法案，给予他豁免并限制最高法院的权力。反对派强烈反对给予豁免，内塔尼亚胡因而在组阁过程只能寻求与利伯曼谈判，没有其他选项。

内塔尼亚胡在3项贪腐调查中涉嫌犯罪。以色列总检察长阿维哈伊·曼德尔卜利特2月28日发表声明，说打算起诉内塔尼亚胡，罪名包括受贿、诈骗和违背公众信任。对内塔尼亚胡涉嫌贪腐的听证会定于10月初举行。

【影响】

内塔尼亚胡现年69岁，先后四次出任总理。他今年7月有望打破“建国总理”戴维·本-古里安的纪录，成为以色列累计在任时间最长的总理。

美联社分析，组阁失败让内塔尼亚胡面临的法律问题复杂化。即使内塔尼亚胡在9月议会选举中获胜，能否成功组阁并争取到豁免前景不明。他可能受到起诉以至法庭审理。

以色列政局变化也可能影响美国推出中东和平新方案。美国原计划6月下旬在中东国家巴林首都麦纳麦的经济研讨会上发布这一号称“世纪协议”的部分内容，涉及鼓励对巴勒斯坦的投资。

包括美国总统唐纳德·特朗普的女婿、白宫高级顾问贾里德·库什纳在内的“世纪协议”团队正在中东争取各方支持巴林会议。库什纳定于30日会晤内塔尼亚胡。

巴勒斯坦反对“世纪协议”，指责美国偏向以色列。巴勒斯坦已宣布不参加美国与巴林合办的经济研讨会。（王雪梅）（新华社专特稿）

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