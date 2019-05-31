脱欧影响英国经济 全球第一金融中心宝座“易主”

据香港《星岛日报》报道，近日，全球估值与公司财务顾问道衡发布对金融高管进行的一项调查结果显示，英国脱欧乱局带来的影响帮助纽约超越伦敦，成为全球第一金融中心。

资料图：当地时间3月23日，在欧盟同意英国延迟脱欧、英国脱欧前景仍面临“灾难的不确定性”困境之际，伦敦市中心举行了大规模呼吁举行“第二次脱欧公投”的示威游行。 中新社记者 张平 摄

该咨询公司表示，其年度“全球监管展望”调查联系了资产管理、私人股本、对冲基金、银行和经纪业务领域的180名高管。超过60%以上的受访者来自英国和美国，其余的主要来自香港、爱尔兰、新加坡和卢森堡。

超过一半的受访者表示，他们显然认为纽约是全球第一金融中心，较2018年调查结果上升10个百分点。只有36%的人仍然认为伦敦是全球第一金融中心，较2018年的结果下降17个百分点。

道衡表示：“脱欧给英国经济蒙上了一层不确定的阴影，现在已升级为全面爆发的危机。”

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