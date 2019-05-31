泰国芭提雅珊瑚岛垃圾超5万吨 政府拟聘私企清理

据泰国《世界日报》31日报道，泰国春武里府芭堤雅市近海珊瑚岛(阁兰岛)垃圾问题日益严重，岛上遗留垃圾超过5万吨。珊瑚岛行政管理部门向芭堤雅市议会提交紧急议案，希望批准让私企投资处理珊瑚岛垃圾业务，并递交内政部审批。
据报道，随着珊瑚岛旅游业的快速发展，每天上岛的国内外游客高达5000至10000人次，带动当地经济增长的同时也在岛上遗留大量垃圾，加上珊瑚岛面积有限，运输垃圾船只老化，已经停开好几年，导致目前整个珊瑚岛上遗留的垃圾超过5万吨，沙滩上的垃圾也多达5000吨。如果再不加以妥善处理，珊瑚岛恐垃圾成灾。
芭堤雅市政府向议会提议，把珊瑚岛上垃圾承包给企业处理，因为需要利用高科技进行垃圾处理，包括对垃圾处理产生的废气控制，已经超过芭堤雅市政府的能力范围。
如果交给企业处理珊瑚岛上的垃圾，芭堤雅市政府只需要支付相应的费用，从而减轻市政府的负担。该项目需要依照程序提交芭堤雅市议会审议批准，之后再上报内政部，方可与企业签署协议，整个过程至少需要1至2年的时间。
但芭堤雅市议会议员塔内表示，反对承包给企业处理珊瑚岛垃圾提案，因为由企业100%投资该项目可能违反政企合资法，也不清楚30年合约到期后垃圾处理厂和土地是否归芭堤雅市政府所有。
他表示，垃圾处理设备使用30年之后过于陈旧，可能出现垃圾泄露问题，到时候反而成为芭堤雅市政府的负担，所以整个计划方案应该要进行更全面地研究。
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