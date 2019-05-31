英国正式开通首批5G服务

英国电信运营商EE公司30日正式在伦敦等6个英国主要城市开通5G服务，部分用户已可体验新一代移动通信网络带来的高速连接。
EE公司的5G服务首先在伦敦、卡迪夫、爱丁堡、贝尔法斯特、伯明翰以及曼彻斯特这6个人口密集城市开通。不过，即便是在上述城市中，5G暂时也不会完全覆盖所有区域。EE表示，开通5G服务的用户将同时接入4G网络，从而保证连接的稳定性。
EE公司介绍说，部分用户有机会在自己的5G手机上体验到1吉比特每秒的高传输速率，而EE在2012年开通4G服务时，最快的速率仅为50兆比特每秒。当天，英国广播公司还借助5G服务完成了一次现场直播。
华为公司表示，很高兴作为合作伙伴之一，支持EE公司推动英国的5G网络建设，实现更快、更可靠的移动连接。
依照英国政府设定的目标，到2027年，英国大部分地区将完成5G网络部署。此外，英国也在大力推动5G在无人驾驶、远程医疗等领域的应用。（记者张家伟）
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